Znika zakaz przemieszczania się nieletnich w godzinach 8-16. Opublikowano nowelizację

Od 2 do 17 stycznia w całej Polsce trwają ferie zimowe. W tym roku odbywają się one jednocześnie we wszystkich województwach ze względu na pandemię koronawirusa. Pojawił się jednak pewien problem – zgodnie z obowiązującymi rygorami, małoletni do 16. roku życia mogą w godzinach 8-16 przemieszczać się jedynie pod opieką osoby dorosłej. Wyjątek stanowił przypadek, gdy osoby poniżej 16. roku życia szły do szkoły.

Tak więc w trakcie ferii, gdy nie ma nawet zajęć zdalnych, formalnie nastolatkowie nie mogą poruszać się bez opiekuna. Postanowiono to zmienić, co zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Od 5 stycznia nastolatkowie mogą poruszać się sami

4 stycznia wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które tę sytuację zmienia. Znosi bowiem w rozporządzeniu dotyczącym aktualnych obostrzeń cały paragraf 9., który traktuje właśnie o zakazie przemieszczania się przez osoby poniżej 16. roku życia.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie od wtorku 5 stycznia, a to oznacza, że nastolatkowie już od tego dnia nie będą musieli w godzinach 8-16 przemieszczać się pod opieką osoby dorosłej.