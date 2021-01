Szef KPRM: W moim przekonaniu zaszczepieni nie powinni liczyć na przywileje

– W wielu krajach toczy się dyskusja co do ograniczenia dostępu do różnych usług publicznych dla niezaszczepionych. I my to też rozważamy – mówił Adam Niedzielski dla „Wprost”. Co na ten temat sądzi szef Kancelarii Premiera? Michał Dworczyk na antenie Polskiego Radia opowiedział się przeciwko „przywilejom” dla zaszczepionych.

Za sprawą wywiadu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dla „Wprost”, w Polsce rozgorzała dyskusja o tym, czy osoby, które przyjmą szczepionkę przeciw COVID-19, powinny być traktowane inaczej niż niezaszczepieni. Szef resortu zdrowia przyznał, że obecnie w rządzie rozważane są różne rozwiązania, m.in. ograniczenie dostępu do usług publicznych dla osób, które nie przyjmą szczepionki. Co na ten temat sądzi szef Kancelarii Premiera? – W moim przekonaniu osoby zaszczepione nie powinny liczyć na żadne szczególne przywileje – stwierdził na antenie Polskiego Radia Michał Dworczyk. – Natomiast wprowadziliśmy w Narodowym Programie Szczepień status osoby zaszczepionej. Ta osoba nie będzie transmitowała wirusa, nie będzie zagrażała innym. Stąd też nie ma konieczności, by np. odbywała kwarantannę. Ale nie ma mowy o przywilejach – wskazał. Siłownie i transport dla zaszczepionych? Pytany, czy rozważane jest na przykład takie rozwiązanie, że siłownie będą otwarte tylko dla zaszczepionych osób, przyznał, że „w tej chwili nie ma takich propozycji” , ale rozważane są różne projekty, które spływają do Kancelarii Premiera. Myślę, że nadmierne różnicowanie statusu osób, które są zaszczepione i tych, które szczepionki nie przyjęły, nie jest wskazane. Szczególnie, gdy mamy jeszcze ograniczoną liczbę szczepionek – podkreślił Michał Dworczyk. W trakcie rozmowy padło pytanie, czy polski narodowy przewoźnik planuje, wzorem innych linii lotniczych, wprowadzić dla podróżnych obowiązek posiadania zaświadczenia o zaszczepieniu. – Nie mam wiedzy, by PLL LOT miały takie plany, ale nie jestem członkiem zarządu, więc trudno mi odpowiedzieć – stwierdził szef KPRM. Dodał jednak, że nie dziwi się przedsiębiorcom, którzy takie rozwiązania rozważają w trosce o dobro klientów. Czytaj też:

Adam Niedzielski dla „Wprost”: Rozważamy ograniczenie dostępu do usług dla niezaszczepionych