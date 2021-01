Chcesz wiedzieć, kiedy zaszczepisz się na COVID-19? Opracowano specjalny kalkulator

Jak czytamy na stronie głównej narzędzia pomagającego wskazać nasze miejsce w kolejce szczepień, kalkulator ten "bazuje na Narodowym Programie Szczepień i pozwala oszacować miejsce w kolejce do szczepienia przeciwko chorobie COVID-19". Wystarczy jedynie podać swój wiek i ustawić odpowiednią odpowiedź przy kilku pytaniach.

Autor tego tekstu poza wpisaniem wieku nie musiał robić już prawie nic, ponieważ nie jest ani medykiem, ani pensjonariuszem DPS-u. Co prawda zakres spodziewanego terminu szczepienia wyszedł dość szeroki (między majem a wrześniem), ale tego typu niepewność to zawsze lepiej niż „być może do końca roku”.

Jeżeli też chcecie, by kalkulator obliczył przybliżony termin Waszego szczepienia, zapraszamy na stronę internetową Omni.

Szczepienia na COVID-19. Wkrótce Etap I

Już w grudniu 2020 roku rozpoczął się zerowy etap szczepień na COVID-19 w naszym kraju. W tej grupie miał znaleźć się głównie personel medyczny, walczący na co dzień z pandemią. 15 stycznia 2021 roku ruszyć ma Etap I, w którym do szczepień zostaną dopuszczone osoby powyżej 60. roku życia, pracownicy służb mundurowych, nauczyciele oraz ratownicy TOPR i GOPR aktywnie zwalczający epidemię koronawirusa w Polsce.

