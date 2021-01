Nowa szczepionka na rynku. Kiedy trafi do Polski? Michał Dworczyk odpowiada

Do końca marca powinno do Polski dojechać około 840 tys. dawek szczepionki firmy Moderna; jeszcze w styczniu powinno do nas dotrzeć blisko 70 tys. sztuk szczepionki tej firmy – poinformował w środę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.