Prezes PiS zaszczepił się poza kolejnością? Fogiel ucina spekulacje

Od kilku dni w mediach społecznościowych krąży grafika, która na pierwszy rzut oka przypomina profil Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze. Na zdjęciu widać zdjęcie karty, którą otrzymuje osoba po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki na koronawirusa. Wpisano na niej dane osobowe Jarosława Kaczyńskiego oraz rzekomą datę przyjęcia pierwszej dawki szczepionki – 27 grudnia oraz datę planowanego przyjęcia drugiej dawki 10 stycznia 2021 roku. Pod postami pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy od osób, które uwierzyły, że grafika jest prawdziwa. Niektórzy zwracali również uwagę na to, że odstęp między podaniem pierwszej i drugiej dawki jest zbyt krótki.

„Oczywiście, że to jest fejk”

Jak się okazuje, wpis pojawił się na satyrycznym koncie założonym w kwietniu 2020 roku. Wyglądem i nazwą łudząco przypomina profil PiS. Ale w nazwie profilu: Prawo i SprawiedIiwość jest literówka, a litera „l” została zastąpiona dużą literą „i”. W rozmowie z Konkret24 do sprawy odniósł się Radosław Fogiel. – Oczywiście, że to jest fejk, zarówno zdjęcie, jak i cały profil. Prezes PiS nie został jeszcze zaszczepiony, zrobi to, gdy nadejdzie jego kolej zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień – wyjaśnił.

Czytaj też:

Zamieszanie po słowach Dworczyka. Chodzi o szczepionki dla seniorów