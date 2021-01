Do Unii trafi dwa razy więcej szczepionek. Sukces negocjacji KE

Do krajów Unii trafi kolejnych 300 mln dawek szczepionki – poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To zwiększy całkowitą pulę szczepionek dwukrotnie – z 300 do 600 mln dawek.