Obostrzenia zostaną przedłużone? Rzecznik rządu: Decyzje zostaną zakomunikowane najpóźniej w poniedziałek

W piątek 8 stycznia Polsat News ustaliło nieoficjalnie, że dotychczasowe obostrzenia i rygory wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa zostaną przedłużone. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Piotr Müller na konferencji prasowej.

– Decyzje związane z dodatkowymi lub przedłużeniem obecnych obostrzeń lub ich modyfikacją będą najpóźniej komunikowane w poniedziałek. W tej chwili ważą się dwie wartości: uruchomienia pewnych sektorów gospodarki czy z kwestią edukacji, ale z drugiej strony z bardzo trudną sytuacją epidemiczną, którą mamy w Europie – mówił Müller.

Czytaj też:

Polsat News nieoficjalnie: Obostrzenia zostaną przedłużone

Dziennikarze dopytywali rzecznika rządu, o to, czy także w poniedziałek 11 stycznia poznamy decyzję władz w sprawie otwarcia szkół. – To nie zmienia faktu, że są podejmowane działania, by móc uruchomić funkcjonowanie szkół. Natomiast ostateczna decyzja w tym zakresie będzie zakomunikowana najpóźniej w poniedziałek, może to będzie wcześniej – odpowiedział Müller.

Piotr Müller podkreślał, że „sytuacja epidemiczna nie wskazuje na to”, żeby doszło do zaostrzenia obostrzeń.

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z pandemią

Na razie rygory i obostrzenia wprowadzone w listopadzie 2020 roku obowiązują do 17 stycznia. Są to m.in.: