Katarzyna Kieli z Discovery zaszczepiona w szpitalu WUM poza kolejnością

Jak się okazuje, nie tylko aktorzy, ale również znani przedsiębiorcy zaszczepili się poza kolejnością na koronawirusa. Tak jak w przypadku artystów, szczepienia odbyły się w warszawskim szpitalu WUM. W grupie zero, która jest przeznaczona dla medyków, zaszczepili się min. właściciel znanej sieci kawiarni i jego syn. W piątek 8 grudnia ujawniono, że do grona zaszczepionych poza kolejnością dołączyli Elżbieta i Zbigniew Grycanowie oraz Henryk Orfinger, szef rady nadzorczej rodzinnej firmy Dr Irena Eris i jego żona Irena Eris, współzałożycielka przedsiębiorstwa i jednocześnie doktor farmacji z wykształcenia. To właśnie oni stoją za sukcesem znanej kosmetycznej marki Dr Irena Eris.

Portal wPolityce informował również o wcześniejszym szczepieniu Katarzyny Kieli, która nadzoruje biznes amerykańskiej spółki Discovery w Europie, w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W Polsce podlega jej telewizja TVN. Informację potwierdził na antenie TVN24 dziennikarz Krzysztof Skórzyński. - W tej sprawie padały i padają różne nazwiska: aktorów, biznesmenów. My potwierdziliśmy się pojawiające się w mediach informacje, że wśród osób zaszczepionych w grudniu na WUM była też Kasia Kieli, prezes i dyrektor zarządzający Discvoery w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie - powiedział dodając, że Kieli w tym momencie przebywa za granicą.

Czytaj też:

Kolejne osoby zaszczepione poza kolejnością. To nazwiska z listy 100 najbogatszych