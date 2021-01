Przypomnijmy, że Niemcy od początku opowiadały się za unijnym programem zakupu szczepień. Mimo to, osobno zawarły umowy z dostawcami szczepionek, by do kraju trafiły także preparaty spoza unijnej puli. Następnie zaczęły również zakup szczepionek, których inne kraje nie chciały – informował serwis „Politico”.

Zgodnie z unijną umową, Komisja Europejska negocjuje z producentami szczepionek dostawy, a następie każdy kraj, w zależności od liczby ludności, jaką posiada, prowadzi zakupy. Po wypłynięciu informacji o nieformalnych działaniach rządu Niemiec, wybuchła krytyka.

Jak podaje „Politico”, odrębna umowa Niemiec z producentami jest pogwałceniem unijnych regulacji, jednak w tej sprawie jest jeszcze drugie dno. Unia wynegocjowała najwięcej dawek najtańszego preparatu, spodziewając się, że trafi on na rynek szybciej. Tak się jednak nie stało i na rynku pojawiły się droższe odpowiedniki, których wiele państw nie chciało w liczbie, jaka im przysługuje. Rząd Niemiec skupił się więc na zakupie nadwyżek – tłumaczono.

Adrian Zandberg: Czy rząd mógłby przestać jęczeć?

„Czy rząd mógłby przestać jęczeć, że Niemcy kupili sobie dodatkowe szczepionki?” – zapytał na Twitterze jeden z liderów Razem Adrian Zandberg.

„Tak, Niemcy zachowali się słabo. Ale skoro jest precedens, KE to przyklepała i inne kraje, nie tylko Niemcy, kupują te szczepionki – to może rząd, zamiast jęczeć w TVP, zechciałby udać się na zakupy?” – dodał. Pisząc o innych krajach, które poszły w ślad Niemiec, Zandberg miał zapewne na myśli Francję, która faktycznie, poinformowała, że także zaczęła zakup niewykorzystanych preparatów.

