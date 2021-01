Spięcie na antenie TVN24. Konrad Piasecki do Michała Dworczyka: To jednak nie jest pańskie expose

Michał Dworczyk na antenie TVN24 został zapytany, czy jako pełnomocnik rządu ds. szczepień, pozytywnie ocenia tempo przeprowadzania szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce. – 1235 zaszczepionych w 37 mln kraju, ten sobotni wynik wprowadził pełnomocnika w dumę i zadowolenie? – zapytał Konrad Piasecki.

Nie, idziemy zgodnie z planem, o którym mówiliśmy od kilku dni. Zgodnie z tym planem ze względu na liczbę dostaw szczepionki do końca marca mamy zaszczepić około 3 miliony Polaków z grupy „0” i z grupy numer jeden, tę część najstarszą, czyli seniorów powyżej 70. roku życia – powiedział szef kancelarii premiera.

Michał Dworczyk dodał, że sobotni wskaźnik szczepień to „wynik systemu, który został przyjęty”. – Systemu, który opiera się na dobrowolności i podejmowaniu decyzji przez poszczególne placówki prowadzące szczepienia, czyli przez szpitale węzłowe – kontynuował szef KPRM.

Piasecki do Dworczyka: To jednak nie jest pańskie expose

– To jednak nie jest pańskie expose. Umówiliśmy się na wywiad, a nie na expose szefa kancelarii premiera – powiedział Konrad Piasecki, zwracając uwagę na długość wypowiedzi Michała Dworczyka. – A ja powtarzam, że odpowiedzi na niektóre pytania wymagają niestety dłuższego wytłumaczenia – odparł pełnomocnik rządu ds. szczepień, podkreślając złożoność omawianych zagadnień.

Czy polski rząd zamierza zabiegać o zakup dodatkowych szczepionek poza systemem unijnym? – Analizujemy różne możliwości. W ramach tych analiz, weryfikujemy też możliwości przyspieszenia dostaw w ramach mechanizmu unijnego, ale dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić jak skończą się te działania – poinformował Michał Dworczyk.

Szczepienia w Polsce. Dworczyk zapowiada konferencję prasową.

W dalszej części „Rozmowy Piaseckiego” szef kancelarii premiera opisał kolejne etapy szczepień. – Do 14 stycznia trwają zgłoszenia grupy zero, czyli personelu pracującego w podmiotach prowadzących działalność leczniczą. 15 stycznia rozpoczynają się zapisy grupy pierwszej – wybranej części grupy pierwszej. Jutro będziemy mieli konferencję, na której będziemy to szczegółowo tłumaczyli – przekazał polityk.

