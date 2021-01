Zmiany w zapisach na szczepienia. Grupa 80+ będzie miała pierwszeństwo

– Narodowy Program Szczepień wchodzi w bardzo istotną fazę – fazę przygotowania do masowych szczepień. Mamy ponad milion dawek szczepionki dostarczonych do Polski – powiedział Michał Dworczyk podczas konferencji zorganizowanej w poniedziałek 11 stycznia. Jak przekazał szef KPRM, do szpitali węzłowych trafiło 456 915 szczepionek.

Kiedy ruszają zapisy na szczepienia? Etapy rejestracji

Dworczyk mówił również o konkretnych etapach rejestracji pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19. Pierwszy z nich wyznaczono na 15 stycznia i zakłada on uruchomienie centralnej rejestracji oraz możliwość umawiania szczepień seniorów powyżej 80. roku życia. Jak wyjaśnił, to rada medyczna działająca przy premierze Mateuszu Morawieckim poradziła, by właśnie te osoby miały pierwszeństwo w szczepieniach, ponieważ są obarczone ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia.

Drugi etap rozpocznie się 18 i potrwa do 22 stycznia. Wtedy zaszczepieni zostaną mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej. Również 22 stycznia rozpocznie się trzeci etap, kiedy to osoby powyżej 70. roku życia będą mogły zapisać się na szczepienia. Rozpoczęcie szczepień zarówno seniorów powyżej 70. roku życia, jak i tych o 10 i więcej lat starszych, wyznaczono na 25 stycznia.

Ile osób zostało zaszczepionych?

Szef KPRM przedstawił również konkretne liczby dotyczące dotychczasowego przebiegu akcji szczepień. W okresie świąteczno-noworocznym zaszczepionych zostało około 50 tys. osób. W drugim tygodniu akcji z tej możliwości skorzystało już 150 tys. chętnych. – Do końca tego tygodnia będziemy mieć już ponad 450 tys. zaszczepionych Polaków – wskazywał.

– Pojawiają się informacje, że szczepimy za wolno, nie tak jak trzeba, dlatego przypomnę – najpoważniejszą przeszkodą w tym, żeby szczepić szybciej jest brak szczepionki. Polska przystąpiła do umowy wraz z innymi krajami UE i od tego jesteśmy uzależnieni – podkreślił Dworczyk.

Kiedy zapisy dla osób poniżej 70. roku życia?

W trakcie konferencji Dworczyk został zapytany o to, kiedy ruszą zapisy na szczepienia dla osób z innej grupy wiekowej. – Jeżeli nic się nie zmieni, jeśli chodzi o dostawy od producentów szczepionek, to najprawdopodobniej pozostałe osoby z grupy pierwszej, ale poniżej 70. roku życia – czyli między 60 a 70 rokiem życia plus nauczyciele, plus przedstawiciele grup mundurowych – będą mogli zacząć zapisywać się na te szczepienia w drugiej połowie marca lub na przełomie marca i kwietnia – przekazał.

