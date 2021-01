Fundusz kompensacyjny. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada nowy program

Jak na wstępie konferencji zaznaczył minister, badania nad szczepionką zostały przeprowadzone pod rygorami wymaganymi w przypadku tworzenia innych szczepionek i leków. Wątpliwości społeczne spowodowały jednak, że MZ zdecydowało się na stworzenie nowych zasad ubiegania się o ewentualne odszkodowanie, gdyby wystąpiły symptomy niepożądane.

Do tej pory, w takich sytuacjach obowiązywał pozew cywilny, kierowany przez pokrzywdzonego do sądu. W ramach funduszu kompensacyjnego ścieżka ta będzie szybsza. Wnioski będą składane do Rzecznika Praw Pacjenta, a ich rozpatrywanie potrwa maksymalnie 60 dni. Aby ubiegać się o taką rekompensatę trzeba będzie być hospitalizowanym przez minimum 14 dni lub przejść wstrząs anafilaktyczny. Rekompensata wyniesie z kolei od 10 tys. do 100 tys. zł. Pieniądze będą pochodziły z funduszu covidowego, a od 2022 roku od wpłat producentów, którzy wypuścili na rynek dany preparat.

Minister o odczynach niepożądanych

– Do tej pory było 37 takich niepożądanych odczynów poszczepiennych, większość łagodna, cztery poważne i jeden ciężki. To dane na dziś, na 250 tysięcy szczepień – powiedział minister podczas konferencji.

Od 2022 roku takie przepisy będą obowiązywały wszystkich pacjentów, którzy zdecydują się na złożenie takiej skargi, w roku bieżącym fundusz będzie skierowany wyłącznie do osób zaszczepionych na koronawirusa. W 2022 roku zmieni się również finansowanie, które wówczas oparte zostanie na wpłatach od producentów preparatów, a nie jak w 2021 roku na funduszu covidowym.

