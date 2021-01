Materna o Niedzielskim: Niech mnie nie poucza i nie obraża. Ja jestem wolontariuszem bez przerwy

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w poniedziałek 11 stycznia zaapelował do celebrytów, którzy zostali zaszczepieni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w ramach szczepień w tzw. grupie „0". Mówił o poczuciu odpowiedzialności i stwierdził, że „pewnym odpracowaniem tego niesłusznie przyjętego przywileju bycia zaszczepionym w pierwszej kolejności byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź w miejscach, w których można pomóc walczyć z COVID-em”. Jego słowa nie spodobały się Krzysztofowi Maternie, który na gorąco mówił o "manipulacji i politycznych rozgrywkach", by następnie udzielić dłuższego wywiadu rozgłośni TOK FM.

Materna: Minister zdrowia nie jest kimś, kto może mnie uczyć etyki

– Ja jestem wolontariuszem od bardzo dawna. Pomagam służbie zdrowia od lat. Swoją emeryturę przekazałem pielęgniarkom w okresie pandemii. Wspierałem strajk rezydentów. Wziąłem udział z całą grupą moich przyjaciół w tysiącach akcji charytatywnych. Zanim się zaszczepiłem przypadkowo, mogę powiedzieć, że publicznie mówiłem tysiące razy o szczepieniach, napisałem o tym nawet felieton. Ja jestem wolontariuszem bez przerwy i będę dalej wolontariuszem – podkreślał satyryk.

– Minister zdrowia nie jest kimś, kto może mnie uczyć etyki, jest członkiem kłamliwego rządu. Nie reaguję na jego apel. Oddałem się do dyspozycji instytucji medycznych, bo chcę mieć spokój z własnym sumieniem. Nie mam poczucia winy, ale wiele osób ufających mi uważa, że zrobiłem coś złego. Patrząc na to jako dziennikarz śledczy, nigdy bym drugi raz czegoś podobnego nie zrobił. Jestem wolontariuszem i będę działał na rzecz szczepień przez cały czas, póki żyję – zapewniał Krzysztof Materna.

Materna: Minister powinien dopilnować, by pandemia była zwalczana logicznie, a nie w chaosie

– Nie ponawiajmy nazwiska ministra Niedzielskiego, ponieważ minister powinien dopilnować, by pandemia była zwalczana przez podległe mu służby zgodnie z logiką, a nie w chaosie. Niech mnie nie poucza i nie obraża. On nie jest dla mnie kimś, kto może do mnie wystosować taki apel – podkreślał aktor, reżyser i producent filmowy. Zaznaczał, że podobnie jak inni artyści szczepił się w pośpiechu i nie miał pełnej wiedzy o tym procesie.

– Nie wiedziałem w ogóle, w jaki sposób zostałem zarejestrowany. Pytaliśmy czy wszystko odbywa się w sposób legalny, bo zostaliśmy do szczepień wezwani nagle. Nastąpiła jakiegoś rodzaju „łapanka”, w której wzięliśmy udział. Pojawiłem się tam, zawracając z drogi. Było 7 komunikatów, co świadczyło o pośpiechu, chaosie, o tym, że się zniszczą szczepionki. Nikt niczego nie podejrzewał. To jakbym wsiadał do samolotu i pytał czy pilot ma uprawnienia, zna rosyjski, czy będzie mgła. To jest poza logiką – mówił Materna. – Proszę jeszcze pamiętać o jednym. W tym czasie jedyną rzeczą jaka świtała nam w głowie było to, że ludzie nie chce się szczepić. A nie brak szczepionek i trzecia fala koronawirusa – dodawał.

