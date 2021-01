Potyczka Michała Dworczyka z dziennikarzem. „Pan redaktor jest bardzo zainteresowany moją głową”

Michał Dworczyk w porannej rozmowie gazeta.pl został zapytany, „czy daje własną głowę za to, że do końca pierwszego kwartału tego roku, czyli do końca marca, każdy senior w wieku 80 plus, będzie mógł się zaszczepić, jeśli tylko wyrazi do tego chęć”. – To jest bardziej złożone pytanie, dlatego że do końca pierwszego kwartału zaszczepimy 3 mln osób. I za to mogę położyć rzeczywiście głowę pod katowskim toporem, bo tak rozumiem pan redaktor sugerował. Natomiast, czy wszystkie osoby 80 plus do tego czasu się zaszczepią, oczywiście to zależy od kilku czynników – powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień, a następnie przedstawił szczegółowe wyliczenia m.in. dotyczące grupy „0”.

Michał Dworczyk: Widzę, że pan redaktor jest bardzo zainteresowany moją głową

W dalszej części programu dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał, czy Michał Dworczyk „też kładzie swoją głowę” za to, że każdy dorosły Polak, który będzie chciał się zaszczepić przeciwko koronawirusowi w 2021 roku, będzie miał taką możliwość. – Widzę, że pan redaktor jest bardzo zainteresowany moją głową – odpowiedział polityk. Na uwagę dziennikarza, że jest „zainteresowany zdrowiem Polaków”, Dworczyk odparł: „Dobrze, ale po raz kolejny odnosi się pan do mojej głowy”.

Nie położę oczywiście głowy pod taką deklaracją z kilku powodów. Pierwszym, zasadniczym jest to, że ja dzisiaj, w styczniu, nie mam gwarancji, czy koncerny, które zmieniały już kilkakrotnie swoje deklaracje, na pewno pełne 60 mln szczepionek do końca roku do Polski dostarczą. A w konsekwencji, jak mogę gwarantować, że wszystkie szczepionki z puli 60 mln, skoro one tu nie dotrą, zostaną wykorzystane? – pytał Michał Dworczyk i dodał, że jest zbyt wiele zmiennych, aby taką deklarację złożyć.

– Natomiast jestem przekonany, że system, który cały czas budujemy, wraz z upływem czasu będzie nabierał coraz większej sprawności. I ten potencjał możliwych szczepień, które będą do wykonania w ciągu miesiąca, pozwoli – o ile z kolei właśnie, tak jak wspomniałem, będą szczepionki dostarczone do Polski – pozwoli na zaszczepienie wszystkich tych Polaków, którzy chcą się zaszczepić – podsumował polityk.

