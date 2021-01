NA ŻYWO: Konferencja Michała Dworczyka. Polityk omawia program szczepień

12:15 Michał Dworczyk przyznał, że zdarzają się sytuacje, w których zniszczeniu ulegają dawki szczepionek. - Nasz współczynnik zutylizowanych szczepionek jest jednym z niższych w Europie - stwierdził, powołując się na dane przekazane przez Agencję Rezerw Materiałowych. 12:11 Ruszyła też strona raportująca proces szczepień, która ma być na bieżąco aktualizowana. Znajduje się tam mapa Polski z liczbą zaszczepionych w podziale m.in. na grupy wiekowe oraz płeć.



twitter.com 12:02 - Każdy obywatel pełnoletni, który niezależnie czy jest ubezpieczony, czy nie i czy ma adres zameldowania, czy nie, może się zgłosić za pośrednictwem jednego z trzech kanałów na szczepienia - powiedział Michał Dworczyk, odpowiadając na pytanie o sytuację osób bezdomnych. 11:59 - Najbardziej narażoną grupą na ciężki przebieg choroby, hospitalizacje, powikłania i utratę życia, są seniorzy - podkreślił Michał Dworczyk. Polityk zaznaczył, że podejmując decyzję o stworzeniu grup szczepień, a co za tym idzie, kolejności, w której będą wykonywane szczepienia, kierowano się chęcią ochronienia najsłabszych. 11:57 - My oczywiście analizujemy wszystkie możliwości związane z tym, aby szybciej do Polski docierały szczepionki, jesteśmy w mechanizmie unijnym pozyskiwania szczepionek - stwierdził Michał Dworczyk, odpowiadając na pytanie, czy Polska będzie chciała pozyskiwać szczepionki, wyłamując się niejako z "solidarnościowego" programu UE. 11:53 Rozpoczyna się seria pytań od dziennikarzy. 11:52 Michał Dworczyk na konferencji prasowej poinformował także, że liczba osób zaszczepionych w Polsce przekroczyła 410 tys. - Do końca dnia będziemy mieli zaszczepionych około 450 tys. Polaków. Realizujemy Narodowy Program Szczepień zgodnie z planem - stwierdził polityk. 11:49 Michał Dworczyk zaznaczył, że start zapisów na szczepienia nie odbył się bez zakłóceń, które zostały wywołane przez problemy techniczne.



- Ze względów technicznych i ze względów na bardzo duże zainteresowanie (...) o ile system rejestracji działał od północy, o tyle system zgłaszania gotowości i zapisów na początku, tuż po północy, nie zadziałał - powiedział szef Kancelarii Premiera. Polityk zapewnił, że po godz. 1.00 system na nowo działał w pełni sprawnie. 11:45 474 tys. - to liczba zgłoszeń gotowości na szczepienia, a prawie 377 tys. z nich zostało potwierdzonych przez kliknięcie w specjalny link przez osoby, które zadeklarowały, że chcą przyjąć szczepionkę. 11:42 Pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował, że dotychczas na szczepienia zarejestrowało się ponad 127 tys. osób powyżej 80. roku życia za pomocą infolinii, strony internetowej oraz osobiście w POZ-etach. 11:41 twitter.com 11:40 Michał Dworczyk zaznaczył, że rejestrować się na szczepienia można na trzy sposoby - poprzez infolinię, za pośrednictwem strony internetowej oraz osobiście w konkretnych punktach szczepień. 11:39 - Dzisiaj o północy rozpoczęła się centralna rejestracja oraz zgłaszanie gotowości do szczepienia. Od północy seniorzy od 80. roku życia mogą rejestrować się na konkretne terminy w konkretnych punktach na szczepienia - powiedział Michał Dworczyk. 11:37 Rozpoczęła się konferencja Michała Dworczyka. 11:37 Przed godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego.



twitter.com 11:33 Wciąż czekamy na rozpoczęcie konferencji Michała Dworczyka. 11:24 Przed godz. 19:00 w czwartek 14 stycznia Michał Dworczyk poinformował, że liczba osób zaszczepionych w Polsce przekroczyła 400 tys.



Ruszyła rejestracja na szczepienia. Dworczyk: Wyszedłem dziś z Kancelarii po godz. 3:00 10:57 O godz. 11:30 powinna rozpocząć się konferencja prasowa Michała Dworczyka. Zgodnie z zapowiedziami ma zostać omówiony sposób zapisu na szczepienia przeciwko koronawirusowi.



W piątek 15 stycznia, ruszyła w Polsce rejestracja na szczepienia przeciwko koronawirusowi poprzez stronę pacjent.gov.pl. Jak przekazał w „Salonie politycznej Trójki” szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, zainteresowanie jest bardzo duże. – Dzisiaj z Kancelarii (Premiera – red.) wyszedłem po godzinie 3:00, część z nich (innych pracowników – red.) w ogóle nie wyszła. Owszem sprawdzaliśmy, jak działa system. Na początku był ogromny napór, wszystkimi kanałami. Po godzinie udało nam się nad tym zapanować – stwierdził pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Polityk zauważył, że olbrzymi odzew na rejestrację to dobra informacja, ponieważ świadczy o „gigantycznym" zainteresowaniu szczepieniami.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

W piątek 15 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu kolejnych 7 795 przypadków koronawirusa. Zmarło 386 pacjentów. Łącznie od początku epidemii potwierdzono 1 422 320 przypadki koronawirusa w kraju. Bilans zgonów wynosi 32 844.

