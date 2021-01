Przeciążona infolinia? Podpowiadamy, jak zarejestrować się na szczepienie

15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia na koronawirusa dla osób, które ukończyły 80 lat. Równo tydzień później zgłaszać będą mogli się seniorzy z grupy wiekowej 70-79. Sam proces szczepień rozpocznie się w poniedziałek 25 stycznia.

Rejestrować można się na trzy sposoby:

przez infolinię 989: infolinia jest darmowa i całodobowa. Osoby telefonujące z zagranicy oraz abonenci operatorów, którzy nie obsługują numerów specjalnych, mogą dzwonić na numer: (22) 62 62 989

przez internet: a dokładnie przez stronę Pacjent

w punkcie szczepień: na stronie Sczepimy się dostępna jest mapa z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju.



Nawet półtorej godziny oczekiwania na połączenie

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informował, że połączenia odbiera ponad 2000 konsultantów. Jak się jednak okazuje, zainteresowanie szczepieniami jest tak duże, że niemal nie sposób się dodzwonić na infolinię. „Witamy w infolinii Narodowego Programu Szczepień. W chwili obecnej kolejka oczekujących przekracza 50 połączeń. Twoje połączenie zostanie zarejestrowane, oddzwonimy wkrótce” - słyszymy po wybraniu numeru 989. Problemy z połączeniem się z konsultantem pojawiły się już po północy, kiedy uruchomiono zapisy na szczepienia. Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że na infolinię w ciągu pierwszych 90 min zadzwoniono ponad 84 tys. razy. W niektórych przypadkach (gdy szczęśliwie uda się dodzwonić) czas oczekiwania na połączenie to nawet półtorej godziny. Kancelaria Premiera zapewnia, że konsultanci oddzwonią do każdej osoby, która próbowała się dodzwonić na infolinię.

twitter

Rząd zachęca do rejestracji przez internet, jednak dla wielu seniorów droga ta jest zbyt skomplikowana. Szczególnie, że wielu z nich nie posiada profilu zaufanego, który przy zapisach jest niezbędny - Rejestracja przez internet, to jest wszystko dobre dla młodych. My już jesteśmy w takim wieku, że dla nas to jest jeden, wielki znak zapytania. Tu na miejscu nam wytłumaczą, pokażą i pomogą - powiedziała dziennikarzowi TVN24 jedna z kobiet, która czekała w kolejce przed punktem szczepień w Łodzi.

Rejestracja na szczepienia bezpośrednio w punkcie szczepień

I może właśnie ta tradycyjna droga to najlepszy sposób rejestracji? Na rządowych stronach dostępna jest pełna lista około 6000 punktów w całej Polsce, w których będą realizowane szczepienia. Co ważne, nie obowiązuje rejonizacja, dlatego można wybrać dowolny punkt, w którym szczepionka zostanie podana. Miejsca szczepień można wyszukiwać nie tylko po nazwie miasta, ale nawet ulicy, co jest pomocne szczególnie w przypadku dużych miast. Ponieważ z relacji w mediach społecznościowych wynika, że w niektórych miejscach kolejki do punktów szczepień są bardzo długie, warto spróbować zapisać się na sczepienie przez telefon. Na liście przy każdym punkcie jest podany numer kontaktowy. Nawet jeśli zgłoszenie nie zostanie przyjęte, wówczas można zasięgnąć informacji o aktualnej liczbie chętnych czy dokładnych godzinach przyjmowania zgłoszeń, aby oszczędzić sobie niepotrzebnego stania w kolejkach.

Pamiętajmy, że seniorzy nie muszą zapisywać się na szczepienia osobiście. W ich imieniu mogą to zrobić dzieci, wnuki lub inni bliscy! Wystarczy tylko posiadać numer dowodu tożsamości oraz PESEL osoby, która chce się zarejestrować.



Czytaj też:

Nowe rozporządzenie rządu. Wskazuje dokładną kolejność szczepień w grupie pierwszej