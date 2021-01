Zmniejszony zakres materiału na maturach. Co jeszcze ogłoszono na Q&A z prezydentem i ministrem?

Odpowiedzi na większość z pytań powtarzały już to, czego można było dowiedzieć się z innych wywiadów i komunikatów. Niejako usystematyzowano wiedzę na temat ostatnich posunięć w resorcie edukacji. Po raz kolejny wytłumaczono na przykład, dlaczego wracają tylko uczniowie klas 1-3 i dlaczego w nauczaniu zdalnym nie chodzi o ochronę dzieci, tylko o zdrowie osób starszych. Najciekawsze odpowiedzi dotyczyły sytuacji uczniów z klas ósmych podstawówki oraz maturzystów.

Stacjonarne konsultacje dla maturzystów

Minister Czarnek ogłosił, że od przyszłego tygodnia maturzyści mogą zgłaszać się na konsultacje prowadzone w szkołach, jeżeli tylko są one organizowane przez dyrektorów. – Przewidujemy stacjonarne konsultacje indywidualne dla maturzystów. Zachęcamy dyrektorów, by zapraszali grupy uczniów na nauczanie stacjonarne – mówił.

Mniej materiału na maturach

Przekazano też decyzję o zmniejszeniu ilości materiału na maturze. – Ogólnopolski strajk nauczycielski wyłączył nauczanie w ogóle, pandemia wiosenna i jesienna spowodowały, że zakres materiału nie został zrealizowany. Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu zakresu wymogów na egzaminie maturalnym – ogłoszono w trakcie Q&A.

Studia stacjonarne i opłaty za akademiki

Przypomniano, że uczelnie też mogą prowadzić nauczanie stacjonarne. – To jest decyzja rektorów i rektorzy dobrze sobie z tym radzą. To nie jest tak, że nie ma zajęć stacjonarnych. Są, zwłaszcza w uczelniach medycznych – mówił Przemysław Czarnek. Również na rektorów przekierował odpowiedzialność za pobieranie całości opłat za akademiki.

– W wielu miejscach rektorzy obniżają też płatności dla studentów. To ich decyzja i naprawdę w wielu miejscach władze uczelni idą na rękę studentów. Nie wiem dlaczego tak jest w pani przypadku. To wynika z wewnętrznych regulacji uczelni – tłumaczył internautce. Andrzej Duda w tym miejscu zwrócił się z apelem do władz polskich uczelni. – Szanowni państwo rektorzy, jeżeli jest rzeczywiście taka sytuacja, że pobiera się 100 proc. opłaty, to prosiłbym, żeby rozważyć przynajmniej częściowe zwolnienie z opłat. Każda część zwolnienia ma tutaj znaczenie – mówił.

Testy i szczepienia dla nauczycieli

Internauci chcieli wiedzieć, dlaczego nie testuje się nauczycieli przedszkoli, którzy cały czas mają kontakt z dziećmi. – Dodatkowe testowanie nauczyciel 1-3 przewidziane dla tych, którzy wracają. nauczyciele przedszkolni cały czas pozostawali w przedszkolach. Generalnie testowanie jest dla wszystkich Polaków – przekazano. Czarnek wyjaśnił też, dlaczego nauczyciele klas 1-3 nie zostali zaliczeni do grupy 0, jeżeli mają wrócić do szkół. – Wyobraźmy sobie e szczepimy dzisiaj 200 tys., nauczycieli. To oznacza, że nie szczepimy 200 tys. seniorów. A to oni są najbardziej narażeni na utratę życia z powodu COVID-19 – mówił.

Podwyżki dla nauczycieli?

Na pytanie o podwyżki dla nauczycieli i brak sprzętu elektronicznego dla uczniów z biedniejszych rodzin, również odpowiadał minister edukacji narodowej. – Będziemy proponować rozwiązania, które spowodują dalszy wzrost wynagrodzeń. Dalszy, bo wynagrodzenia wzrosły o 20,5 proc. na przestrzeni 3 lat. Takich podwyżek nie było przez szereg lat. Podwyżki zostały zrealizowane, a będziemy proponować kolejne rozwiązania, które zwiększą atrakcyjność zawodu nauczycieli – zapewniał.

– Daliśmy miliard złotych na naukę zdalną, 60 tys. tabletów przekazaliśmy do szkół i uczniów z problemami ze sprzętem. Dyrektorzy mogą organizować nauczanie zdalne na terenie szkoły. Wszystkie szkoły w Polsce są dziś podłączone do internetu – mówił dalej.

Wsparcie psychologiczne dla uczniów

Istotną kwestią okazało się też pytanie o wsparcie psychologiczne dla uczniów. – Działają poradnie stacjonarne, działają infolinie, a od 1 stycznia uruchomiliśmy porady psychologiczne online „Zawsze jest jakieś wyjście”. Nauczanie zdalne to utrata wspólnoty, przebywania z rówieśnikami, codziennego rytmu życia. Będzie rozwijana pomoc psychologiczna – zapewniał Czarnek.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców

O kwestii zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami mówiła obecna na Q&A wiceminister Marzena Machałek. – Najtrudniejsze pytania zawsze dotyczą osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zasiłek obowiązuje, jeśli są ograniczenia w funkcjonowaniu placówki. Jeśli dzieci 1-3 wracają do szkół, to zasiłek nie przysługuje. Przy dzieciach do lat 16 rodzice mają wybór: dzieci mogą wrócić do szkoły – tłumaczyła.

Jeden z internautów stwierdził, że „niemoralne” jest pisanie egzaminu państwowego, gdy uczniowie sami realizują materiał już od roku. – Niemoralnym byłoby nie wymagać niczego. Ograniczyliśmy zakres materiału wymagane do na egzaminach 8-klasisty i maturalnym. Dalsze decyzje będziemy podejmować niebawem – mówił raz jeszcze minister edukacji.

W szkołach będzie mniej nauki?

Wspomniano też o ogólnym odchudzeniu materiału koniecznego do przyswojenia przez uczniów. – Jako rodzic 7-klasisty też tak uważam. Specjalny zespół sprawdza te postulaty, które do nas trafiają. Zbyt wiele chcemy nauczyć dzieci w zbyt krótkim czasie. Brak czasu na powtórkę powoduje, że nie zostanie ta wiedza ugruntowana i będzie ulotna. Pracujemy intensywnie, będziemy proponować rozwiązania – zapewniał Czarnek.

