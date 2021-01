Ruszają szczepienia kolejnej grupy przeciw COVID-19. To około 70 tys. osób

Chęć przyjęcia szczepionki zadeklarowało około 70 proc. mieszkańców DPS-ów. Aby otrzymać szczepionkę, podopieczni domów pomocy społecznej nie będą musieli opuszczać placówek. Będą do nich kierowane mobilne punkty szczepień. Będą to punkty z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które opiekują się danym domem, a w przypadku braku POZ, będzie to mobilny punkt ze szpitala węzłowego.

Zgodnie z przewidywaniami szczepienia w DPS-ach mają zakończyć się w piątek 22 stycznia.

Dwie szczepionki przeciw COVID-19 w UE

W Unii Europejskiej do użytku zatwierdzono dwie szczepionki: preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty i preparat Moderny. Mechanizm działania obu preparatów jest taki sam – są to szczepionki mRNA.

Szczepionki Pfizera i Moderny podaje się w dwóch dawkach. W wypadku Comirnaty odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni, przy preparacie Moderny – 28 dni.

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Pacjent otrzyma też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień. Przyjęcie szczepionki będzie także potwierdzone przez specjalny system, który umożliwi weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie).

Autorka: Olga Zakolska

