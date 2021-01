Polska pomoże Słowacji. Mateusz Morawiecki: Dobro powraca

Mateusz Morawiecki poinformował, że „200 polskich lekarzy i przedstawicieli służb medycznych pojedzie na Słowację, gdzie pomogą w procesie testów na COVID”. „Cieszę się, że możemy pomagać naszym przyjaciołom ze Słowacji i z UE. Bo dobro powraca!” – podsumował premier polskiego rządu.

Koronawirus. Słowacja przeprowadza akcję masowego testowania

Rząd Słowacji zdecydował, że od poniedziałku do 27 stycznia przeprowadzone zostaną powszechne testy na obecność koronawirusa. Osoby z pozytywnym wynikiem lub te, które nie wezmą udziału w testach, nie będą mogły wychodzić do pracy, a osoby w wieku od 15 do 65 roku życia nie będą mogły wychodzić nawet na spacer. Pozostanie możliwość zrobienia niezbędnych zakupów w najbliższym sklepie, wyjście do apteki lub do lekarza. Jedno z rodziców będzie mogło odprowadzać dziecko do szkoły. W najbardziej dotkniętych koronawirusem regionach testy będą powtarzane.

Jak wynika z danych publikowanych przez worldometers.info, dotychczas na Słowacji potwierdzono ponad 224 tys. przypadków zakażeń. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło ponad 3,5 tys, pacjentów.

