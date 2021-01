Rząd „koryguje błąd” w programie szczepień. Chodzi o osoby przewlekle chore

Zgodnie z pierwotnymi założeniami Narodowego Programu Szczepień osoby z chorobami przewlekłymi miały szczepić się dopiero w drugim etapie. Wywołało to protesty zarówno wśród chorych, jak i ich bliskich, a presja najwyraźniej przyniosła efekt. – Dzisiaj weryfikujemy i korygujemy nasz błąd – przekazał Michał Dworczyk na środowej konferencji prasowej.

Zmiana w programie szczepień. Chodzi o osoby przewlekle chore

„Korygowanie błędu” polega na uwzględnieniu osób przewlekle chorych w pierwszym etapie szczepień. Ta grupa została podzielona na trzy części, a jako pierwsi, zaraz po osobach powyżej 70. roku życia, będą szczepione te powyżej 60. roku życia. Później, w grupie 1b, zaszczepione zostaną osoby z chorobami przewlekłymi. Są to m.in. pacjenci po przeszczepach, dializowani, wentylowani mechanicznie czy z chorobami nowotworowymi.

Do podgrupy 1c zaliczono przedstawicieli służb mundurowych. Mowa tutaj o żołnierzach, policjantach, strażnikach granicznych, funkcjonariuszach ABW czy CBA, ale również strażaków, ratowników górskich czy prokuratorów. W tej podgrupie uwzględniono również nauczycieli.

Szczepienia w Polsce. Najnowsze dane

Koordynator narodowego programu szczepień przekazał także najnowsze doniesienia na temat przebiegu akcji. – Dziś mamy już ponad 541 tys. zaszczepionych osób. Liczba dawek dostarczonych do punktów to ponad 757 tys., a w magazynach mamy nieco poniżej pół mln szczepionek. To znaczy, że redukcje dostaw Pfizer wpłynęły na zaburzenie utrzymywanego balansu – przekazał szef KPRM.

