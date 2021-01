Uruchomiono kolejny, czwarty kanał rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19

W piątek 22 stycznia w Polsce ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób w grupie wiekowej 70-80 lat. Zainteresowanie było tak duże, że już od wczesnych godzin porannych przed punktami POZ ustawiały się kolejki, a specjalnie uruchomiona infolinia szybko przestała działać, nie wytrzymując obciążenia. Trzeci ze sposobów na zapisanie się – strona internetowa wymagająca posiadania Konta Pacjenta, to paradoksalnie często najtrudniejsza ścieżka dla seniorów, nieprzyzwyczajonych do nowoczesnych technologii. Dlatego też rząd jeszcze tego samego dnia podjał dcyzję o udostepnieniu czwartej drogi.

Dworczyk: Żeby ograniczyć problemy w zarejestrowaniu, udostępniliśmy udogodnienia

– Kolejne ułatwienie to wysłanie SMS na numer 664 908 556 o treści: SZCZEPIMY SIE. Po wysłaniu SMS, zostanie wysłana prośba o podanie danych, które trafią do systemu i konsultant zadzwoni, gdy będą wolne terminy – ogłosił minister Michał Dworczyk, koordynator narodowego programu szczepień.

– Żeby ograniczyć problemy w zarejestrowaniu, udostępniliśmy udogodnienia. Każdy, kto usłyszy na infolinii, że w jego miejscowości nie ma już terminów, może zostawić swój pesel i nr tel. Jak będą wolne terminy, do tej osoby zadzwoni konsultant – zapewniał. – Możemy zagwarantować, że każdy senior w Polsce, który będzie chciał, zostanie zaszczepiony. Apelujemy, by seniorzy nie szli do przychodni i POZ, żeby nie narażać się na zakażenie. Prosimy o korzystanie z infolinii i formularzy online – dodawał Dworczyk.

