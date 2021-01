Policjanci chcą się szczepić wcześniej. Piszą do Michała Dworczyka

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 roku zapisano, że przedstawiciele służb mundurowych mają zostać zaszczepieni w etapie pierwszym. W tej samej grupie, ale przed m.in. żołnierzami, policjantami, strażakami wymienieni zostali: podopieczni DPS-ów, osoby powyżej 60. roku życia, a także nauczyciele i pracownicy pedagogiczni.

Onet dotarł do dokumentu, który został skierowany przez Rafała Jankowskiego, szefa NSZZ Policjantów, do Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. szczepień. „W świetle zapisów rozporządzenia oraz informacji przekazanych publicznie przez Pana Ministra wynika, że dopiero na przełomie marca i kwietnia br. policjanci będą mogli zarejestrować się do szczepienia przeciw COVID-19" – czytamy w treści dokumentu.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Policjanci apelują do Dworczyka

Policyjni związkowcy podkreślają, że od momentu ogłoszenia stanu epidemii na terenie kraju, walczą z epidemią koronawirusa na pierwszej linii, narażając swoje życie i zdrowie. Jak podaje Onet, w tym czasie około 27 tys. funkcjonariuszy trafiło do izolacji domowej, a 12 zmarło z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19. Policjanci przeprowadzili także 43 mln kontroli osób, które przebywały na kwarantannie.

„W związku z zapowiadanymi protestami różnych grup społecznych, także tych nieakceptujących obostrzeń rządowych związanych z epidemią koronawirusa, zaszczepienie funkcjonariuszy, którzy m.in. zabezpieczać będą te manifestacje, pozwoli na uchronienie ich przed zakażeniem i nie wyeliminuje ich ze służby na kolejne okresy. Poza policjantami zabezpieczającymi manifestacje to właśnie funkcjonariusze polskiej policji każdego dnia podejmują kilkanaście tys. interwencji. Policjanci w związku z charakterem pełnionej służby są dostępni dla społeczeństwa przez 24 godziny 7 dni w tygodniu" – czytamy w dokumencie, do którego dotarł Onet.

W dalszej części dokumentu do Michała Dworczyka Rafał Jankowski napisał, że „jest przekonany, że polskie Państwo jest w stanie podjąć wysiłek rozpoczęcia w miesiącu lutym szczepień grupy ok. 50 tys. funkcjonariuszy, którzy zgłosili swój akces wzięcia w nich udziału".

