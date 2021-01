Korekta kolejności szczepień i zwolnienie z kwarantanny. Nowe rozporządzenie weszło w życie

Zgodnie z nowym dokumentem uzupełniona została grupa osób, które będą mogły się zaszczepić w tzw. etapie pierwszym. Są to m.in. „osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów".

Nowe rozporządzenie. Co z kwarantanną?

Kolejne zmiany dotyczą zniesienia obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy przez osoby, które będą miały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Samo badanie musi być wykonane przed przekroczeniem granicy do 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Z obowiązku odbywania kwarantanny na mocy nowelizacji rozporządzenia zostali zwolnieni członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, wracający do Polski z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji – wymienia rp.pl.

Obostrzenia w walce z koronawirusem. Zmiany dotyczące podróży służbowych

Poszerzona została również grupa osób, które mogą zatrzymywać się w hotelach w ramach podróży służbowych. Są to: osoby, które realizują określone projekty inwestycyjne, sędziowie sportowi, przeprowadzający kontrolę antydopingową oraz dziennikarze.

Co z zakazem zgromadzeń?

W omawianym dokumencie pojawiły się również zapisy dotyczące zakazu zgromadzeń. Pod te regulacje nie podlegają m.in. szkolenia, kursy, testy kwalifikacyjne dla straży gminnej, uczestnicy konkursów, olimpiad, turniejów edukacyjnych oraz uczniowie zdający próbny egzamin ósmoklasisty i maturę.

Przepisy zaczęły obowiązywać 23 stycznia 2021 roku.

