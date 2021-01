Spotkanie rządu z opozycją ws. szczepień. „Ciekawa propozycja Arłukowicza, humorystyczne występy Konfederacji”

Szef rządu spotkał się we wtorek rano w KPRM z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Narodowego Programu Szczepień. – Było to dobre spotkanie, pojawiło się parę ciekawych propozycji, które – myślę – rząd weźmie pod uwagę. Były też elementy powiedziałbym humorystyczne, występy Konfederacji, no ale to jest taka już cecha – powiedział dziennikarzom Ryszard Terlecki. Pytany o szczegóły wyjaśnił, że chodzi m.in. o rejestrację osób najstarszych, aby mogły w nich uczestniczyć osoby z ich rodzin i zgłaszać się przez profil zaufany.

Dworczyk: Poza Konfederacją wszyscy stawiamy sobie ten sam cel

W podobnym tonie wypowiedział się Michał Dworczyk. – Poza Konfederacją wszyscy stawiamy sobie ten sam cel, czyli sprawne zaszczepienie jak największej części populacji w naszym kraju, bo to jest jedyny sposób, żeby walczyć z pandemią. Wybrzmiał taki postulat, sformułowany chyba przez przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, aby rząd rozpoczął rozmowy poza Unią Europejską – pomimo porozumienie unijnego – o pozyskaniu szczepionek – stwierdził. Pełnomocnik rządu ds. szczepień przyznał, że ciekawą propozycję złożył Bartosz Arłukowicz. Dotyczy ona podawania szczepionek osobom leczonym onkologicznie.

– Chciałbym jeszcze raz powtórzyć apel o to, żeby temat Narodowego Programu Szczepień wyjął poza bieżący spór polityczny. To zbyt ważna sprawa, żebyśmy ją upolityczniali. Tutaj powinniśmy działać wspólnie, razem i o to apelujemy do wszystkich środowisk politycznych w Polsce – stwierdził Michał Dworczyk na briefingu prasowym w KPRM.

Będzie luzowanie obostrzeń?

– Wszystkie głosy za luzowaniem i za utrzymaniem obostrzeń będziemy analizowali w kontekście tego, co się dzieje w Polsce. Dzisiejsza liczba zachorowań wynosi ponad 4,5 tys., jest to jedna z najmniejszych liczb w ostatnich miesiącach, więc rzeczywiście daje to przestrzeń do rozmowy, ale ja cały czas uczulam, że nie trzeba patrzeć tylko na własne podwórko, ale i na to, co dzieje się dookoła – tłumaczył Adam Niedzielski dodając, że ryzyko związane z transmisją mutacji wirusa brytyjskiego, południowoafrykańskiego – to są rzeczy, które trzeba uwzględniać w tym rachunku.

