Przywilej dla zaszczepionych drugą dawką. Chodzi o kwarantannę

Rzecznik resortu zdrowia podczas briefingu był pytany, z jakich obostrzeń będą zwalniane osoby, które otrzymają druga dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że „osoby, które są zaszczepione drugą dawką m.in. są zwalniane z kwarantanny w przypadku, kiedy ta kwarantanna byłaby dla nich obligatoryjna po kontakcie z osobą zakażoną, nie muszą podlegać kwarantannie po powrocie zorganizowanym transportem z zagranicy, nie są uwzględniane w liczbie osób, które mogą przebywać na spotkaniach i imprezach domowych”.

Gdzie trafi informacja o szczepieniu?

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Oprócz tego będą wystawiane tzw. kody QR, które będą do pobrania z Internetowego Konta Pacjenta. A jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas będzie mógł wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, tzw. paszport osoby zaszczepionej. Będzie on potwierdzał, że osoba jest zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które przysługują osobom zaszczepionym. Kod QR będzie wystawiany po zaszczepieniu drugą dawką.

Czytaj też:

Spotkanie rządu z opozycją ws. szczepień. „Ciekawa propozycja Arłukowicza, humorystyczne występy Konfederacji”