NA ŻYWO: Nowe obostrzenia od 1 lutego. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Obostrzenia wprowadzone przez rząd w ramach walki z koronawirusem obowiązywały do 31 stycznia. W związku z tym konieczna była decyzja o dalszych działaniach. Informację w tej sprawie przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski w towarzystwie szefowej MRiPS Marleny Maląg.

Rząd zdecydował, że od 1 lutego otwarte zostaną galerie handlowe, ale też galerie sztuki i muzea. Nastąpi też ważna zmiana w handlu – zniesione zostaną godziny dla seniorów.

Poniżej zapis relacji z konferencji.