NA ŻYWO: Nowe obostrzenia od 1 lutego. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Obostrzenia wprowadzone przez rząd w ramach walki z koronawirusem obowiązują do 31 stycznia. W związku z tym konieczna jest decyzja o dalszych działaniach. Czekają na nią wszyscy Polacy, a w szczególności przedstawiciele „zamrożonych” branż, w tym restauratorzy, właściciele hoteli czy siłowni.

Z nieoficjalnych ustaleń „Wprost” wynika, że najbardziej prawdopodobnym krokiem będzie jedynie otwarcie galerii handlowych i przedłużenie obowiązywania pozostałych rygorów. Decyzję w tej sprawie przedstawi minister zdrowia Adam Niedzielski w towarzystwie szefowej MRiPS Marleny Maląg. Zapraszamy na relację z konferencji.