73-latek umarł dzień po szczepieniu na COVID-19. Są pierwsze wyniki sekcji zwłok

Zaszczepiony mężczyzna miał poczuć się gorzej jeszcze tego samego dnia, kiedy przyjął pierwszą dawkę substancji mającej zabezpieczyć go przed koronawirusem. Mimo wzywanego pogotowia, 73-latek nie został zabrany do szpitala. Ratownicy podali mu odpowiednie leki i zostawili w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, gdzie pacjent mieszkał od 40 lat. Niestety, następnego dnia mężczyzna zmarł.

Dyrektor wspomnianego DPS-u podkreślał, że 73-latek miał miażdżycę, kłopoty z krążeniem i poruszaniem się, miał też orzeczoną niepełnosprawność intelektualną i był ubezwłasnowolniony. Decyzję o zgodzie na szczepionkę podjął jego opiekun prawny. 73-latek nie przechodził jeszcze choroby COVID-19, nie był zakażony koronawirusem.

Śmierć po szczepieniu. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich

W rozmowie z „Wyborczą” rzecznik prokuratury okręgowej w Oleśnicy Radosław Żarkowski ujawnił, że sekcja zwłok wykluczyła udział osób trzecich przy zgodnie 73-latka. Biegli nie stwierdzili, by miał miejsce wstrząs anafilaktyczny, ponieważ śmierć nastąpiła 36 godzin po podaniu szczepionki. Dokładniejsze informacje uzyskane zostaną dzięki badaniom wycinków narządów wewnętrznych zmarłego. To może jednak potrwać do trzech miesięcy.

Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyliczyła, że od 27 grudnia do 21 stycznia po szczepieniach na koronawirusa zgłoszono 283 odczyny poszczepienne. 231 z nich miało łagodny charakter i dotyczyło zaczerwienień w miejscu wbicia igły.

