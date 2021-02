RMF FM: Rząd może poluzować kolejne restrykcje. Chodzi o branżę sportową

Jak dowiedziała się nieoficjalnie RMF FM, rząd prawdopodobnie w tym tygodniu ogłosi otwarcie hoteli. Decyzje o luzowaniu lub wprowadzaniu nowych obostrzeń podejmowane są najczęściej co dwa tygodnie. Możliwe otwarcie hoteli miałoby więc nastąpić od 14 lub 15 lutego. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła i będzie zależała przede wszystkim od sytuacji koronawirusowej u naszych sąsiadów m.in. w Niemczech, Czechach czy na Słowacji, ponieważ obcokrajowcy mogliby korzystać z otwartych obiektów noclegowych w Polsce. Niewykluczone, że w razie ewentualnego otwarcia hoteli, aby uniknąć masowych wyjazdów na narty, więcej uczniów wróci do szkół na lekcje stacjonarne.

Dobre wieści dla amatorów sportu

Według dziennikarzy jeden z bardzo prawdopodobnych scenariuszy zakłada również otwarcie tzw. małej infrastruktury sportowej. Chodzi m.in. o lodowiska, korty tenisowe czy boiska piłkarskie Orliki. Jak czytamy, zdaniem polityków ludziom należy się możliwość uprawiania sportu na otwartym powietrzu. Nadal jednak zamknięte mają pozostać stoki narciarskie, ponieważ dla większości amatorów śnieżnego szaleństwa oznacza to konieczność wyjazdu z miejsca zamieszkania. Wiąże się również ze staniem w kolejkach do wyciągów i ewentualnym szukaniem noclegu - co zdaniem specjalistów ma się przyczynić do zwiększenia zachorowań na COVID-19.

