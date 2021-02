Luzowanie obostrzeń. Dobre wieści dla hotelarzy, złe dla uczniów?

– Od 14 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym mogłyby zacząć działać hotele - powiedział PAP Jarosław Gowin. Nie wykluczył, że jego resort będzie rekomendować też w najbliższym czasie inne poluzowania. Wicepremier dodał, że analizowana jest też sytuacja związaną z innymi branżami. Nie wykluczył, że MRPiT będzie rekomendować w najbliższym czasie inne poluzowania. Lider Porozumienia zaznaczył, że „dzięki restrykcjom wprowadzonym po świętach Bożego Narodzenia udało się obniżyć w sposób już systematyczny poziom zakażeń koronawirusem”. W ocenie Gowina, dzisiaj średnia tygodniowa liczba zakażeń pozwala na kolejne ruchy związane z odmrażaniem gospodarki, jednak działanie to musi być stopniowe i rozsądne. - Musi też uwzględniać możliwość powrotu do wysokiego poziomu zakażeń na przykład w konsekwencji uruchomienia lekcji dla młodszych klas w szkołach, czy w konsekwencji ponownego otwarcia galerii - dodał.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Z ustaleń RMF FM wynika z kolei, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie ma co liczyć na powrót do szkół kolejnych roczników. Rozgłośnia podała, że powrót do nauczania stacjonarnego zależy od tempa szczepień i wyników drugiej puli badań przesiewowych nauczycieli. Badania mają rozpocząć się we wtorek 9 lutego. Obecnie rząd ma rozpatrywać dwa warianty: jeden to powrót do szkół uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz ostatnich klas szkół średnich, bo to właśnie te roczniki mają w tm roku egzaminy. Drugi scenariusz- mniej prawdopodobny - to powrót tylko kolejnych roczników uczących się w podstawówkach.





