Luzowanie obostrzeń w Polsce. Jakie decyzje zapadły?

Po godz. 11:00 rozpoczęła się konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego, na której premier polskiego rządu przekazał najnowsze decyzje dotyczące obostrzeń wprowadzonych w Polsce w odpowiedzi na epidemię koronawirusa.

Luzowanie obostrzeń w Polsce. Co z hotelami?

– Od 12 lutego nastąpi otwarcie hoteli do 50 proc. obłożenia – powiedział Mateusz Morawiecki. Spełnił się więc jeden z zakładanych wcześniej scenariuszy. – To, co komunikujemy jest działaniem warunkowym. Po dwóch tygodniach przyjdzie czas sprawdzenia, jak zmieniają się dane dotyczące zachorowań, zajętych łóżek i respiratorów – zaznaczył premier.

Kina i teatry otwarte pod pewnymi warunkami. Jakimi?

O szczegółach wprowadzonych zmian w kontekście działalności instytucji kultury poinformował Piotr Gliński. – Podsumowując te nasze decyzje dotyczące kultury. Otwieramy od 12 lutego warunkowo na dwa tygodnie kina, teatry, filharmonie, opery przy warunku podstawowym, czyli wypełnieniu do 50 proc. miejsc – powiedział minister. Polityk zaznaczył, że w instytucjach kultury należy nosić maseczki. Obowiązuje także zakaz konsumpcji.

Luzowanie obostrzeń w Polsce. Najnowsze informacje

Rząd zezwolił na otwarcie tzw. małej infrastruktury sportowej, czyli m.in. lodowisk, boisk piłkarskich czy kortów tenisowych. Otwarte zostaną również stoki narciarskie. Luzowanie obostrzeń nie dotknęło branży gastronomicznej. Wciąż można wydawać posiłki jedynie na wynos.

Obostrzenia w Polsce. Funkcjonowanie szkół bez zmian

Do szkół uczęszczają uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. W sposób stacjonarny przebiega również nauczanie przedszkolne i opieka w żłobkach. Nauka zdalna trwa z kolei nieprzerwanie od miesięcy w klasach 4-8 szkoły podstawowej, a także w szkołach średnich i na uczelniach. Jak wynika z najnowszych deklaracji rządu, taki stan rzeczy utrzyma się dłużej. Nie padły jednak żadne daty graniczne.

