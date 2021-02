Powrót do szkół? Nie w tym miesiącu. Minister Czarnek ogłosił decyzję

Od 24 października 2020 roku uczniowie w całym kraju pobierają lekcje w trybie zdalnym. Do szkoły, z przerwą pomiędzy 9 listopada – 18 stycznia, uczęszczają jedynie uczniowie z klas 1-3. Ostatnie obostrzenia w tej kwestii obowiązywały do 14 lutego. Ministerstwo Edukacji i Nauki postanowiło jednak przedłużyć okres obowiązywania restrykcji. Nie ma więc nadziei na powrót do powszechnego nauczania stacjonarnego w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Decyzję resortu ogłoszono w czwartek 11 lutego podczas konferencji prasowej ministra edukacji i nauki. – Wydajemy rozporządzenie przedłużające obecny stan do końca lutego – ogłosił Przemysław Czarnek. – Klasy 1-3 w trybie stacjonarnym, pozostali uczniowie – w trybie zdalnym – dodawał. Zapowiedział, że analiza wszystkich czynników pozwoli na podjęcie dalszych decyzji w perspektywie dwóch tygodni. Minister ujawnił, że rozważanych jest pięć wariantów powrotu uczniów do szkół.

