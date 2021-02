NA ŻYWO: Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dot. sytuacji epidemicznej

W kolejnej fazie luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, od 12 lutego rząd postanowił odmrozić kilka branż. Zezwolono na działalność na określonych zasadach hoteli, stoków. kin czy teatrów. Do rozporządzenia dopisane zostały także kasyna, sauny, solaria czy salony masażu. Równocześnie zamknięte pozostają restauracje czy siłownie.

W trakcie konferencji minister zdrowia kilkukrotnie odniósł się do rażącego nieprzestrzegania przez turystów obostrzeń podczas weekendu w Zakopanem.

Poniżej zapis relacji z konferencji.