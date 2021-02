Tłum, muzyka Komarenki i taniec z żoną. Stanisław Żółtek ignoruje obostrzenia

W sobotę 13 lutego w centrum Krakowa odbyła się demonstracja „Z Miłości do Wolności” zorganizowana przez Małopolski Marsz Wolności. W wydarzeniu wzięły udział osoby, które protestują przeciwko obostrzeniom wprowadzanym w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.

Jednym z uczestników był Stanisław Żółtek. Kandydat, który startował w 2020 roku w wyborach prezydenckich, zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym tańczy wraz z żoną. W tle widać kilkadziesiąt osób, które w większości nie mają maseczek, a jednocześnie nie zachowują dystansu społecznego, bawiąc się do muzyki Ivana Komarenki.

Adam Niedzielski: Każdy, kto to widział, musiał łapać się za głowę

Podobne obrazki w miniony weekend zostały uchwycone na Krupówkach. Na słynnym deptaku zebrał się tłum turystów, którzy tańcem uczcili poluzowanie obostrzeń. Takie zachowanie jednoznacznie na konferencji prasowej ocenił Adam Niedzielski. – To, co obserwowaliśmy w weekend, zwłaszcza obrazki z Zakopanego, trudno komentować. Każdy, kto to widział, musiał łapać się za głowę – powiedział.

Apeluję o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nie chcemy, aby to, co działo się w ostatni weekend w Zakopanem, stało się początkiem III fali pandemii koronawirusa w Polsce – kontynuował minister zdrowia.

