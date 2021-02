Środa Popielcowa. Jak będzie wyglądało tegoroczne posypanie głów popiołem?

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zamieściła wytyczne ws. nałożenia popiołu w Środę Popielcową w okresie pandemii koronawirusa.

W Nocie wskazano, że kapłan po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” .

Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta. „ Potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do okoliczności – sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc ” – czytamy.

Środa Popielcowa. Obowiązujące obostrzenia

Osoby, które chcą wziąć udział w mszy świętej w Środę Popielcową muszą pamiętać o wciaz obowiązujacych obostrzeniach epidemicznych. W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m pomiędzy uczestnikami.

W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest także zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

