Niedzielski zdradził liczbę nowych przypadków COVID-19. „Odwrócona tendencja staje się faktem”

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek 15 lutego minister zdrowia poinformował, że liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce zaczęła wzrastać. – Skutkiem tego jest to, że średnia liczba dziennych przypadków z ostatniego tygodnia zbliżyła się do poziomu 5544, a tydzień wcześniej było to 5256. To pierwszy tydzień od wielu tygodni, kiedy ta średnia liczba dziennych przypadków zwiększyła się i nie są to wahania rzędu jednego procenta. To jest zwiększenie o blisko 5 proc. – tłumaczył Adam Niedzielski.

Niedzielski: Ponad 1000 zakażeń więcej niż tydzień wcześniej

We wtorek 16 lutego szef resortu zdrowia ponownie przekazał, że odwrócenie tendencji w Polsce staje się faktem, a trend dla tygodniowej stopy wzrostu po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając anomalie postświąteczną) jest dodatni. Adam Niedzielski podał, że w ciągu minionej doby odnotowano kolejnych 5178 przypadków zakażenia koronawirusem, a więc o ponad 1000 więcej niż tydzień temu.

