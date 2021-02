15 marca zaczną się szczepienia osób przewlekle chorych. Nowy kalendarz szczepień

Z informacji przekazanych przez RMF24 wynika, że 15 marca rozpocznie się szczepienie osób przewlekle chorych. Są to pacjenci po przeszczepach, dializowani, czy mechanicznie wentylowani – czytamy. W kalendarzu szczepień grupa ta widnieje pod oznaczeniem 1B. Szczepienia takich osób mają potrwać pięć dni – do 20 marca. Stacja precyzuje, że jest to ok. 70 tys. osób.

Krótko po grupie 1B, bo 22 marca zaczną się szczepienia służb mundurowych – policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy służby więziennej. Ta grupa ma zostać zaszczepiona, według prognoz, do 5 kwietnia.

Zapisy na szczepienia dla seniorów

Stacja informuje także, że od marca rząd wznawia zapisy na szczepienia. 15 marca ruszą zapisy dla osób powyżej 70.roku życia. Jest to grupa, która już miała okazję zapisywać się na szczepienia, ale w pierwszej turze zabrakło dla nich preparatu. 22 marca rozpoczną się z kolei zapisy kolejnych seniorów – z przedziału wiekowego 60-65 lat.

Przypomnijmy, że problemy z początkowymi terminami szczepień wynikają z kłopotów, jakie rząd napotkał w fazie dostarczania preparatów przez producenta. Początkowe założenia zakładały, że do Polski trafi więcej szczepionek, co także przełoży się na szybsze ich podawanie.

