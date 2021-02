Będzie zmiana w obowiązku noszenia maseczek? Niedzielski dementuje słowa Horbana

Od kilku tygodni eksperci apelują, aby w związku z brytyjską odmianą koronawirusa zmienić zasady dotyczące zasłaniania nosa i ust. Zdaniem części lekarzy bawełniane maseczki czy przyłbice nie chronią dostatecznie przez zakażeniem. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał w czwartek 18 lutego, że obecnie w granicach 10 proc. przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce powoduje jego mutacja brytyjska.

Prof. Horban o obowiązku noszenia maseczek chirurgicznych

Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19 zapowiedział w TVN24, że w Polsce zostaną wprowadzone nowe regulacje dotyczące zasłaniania nosa i ust. – Jeszcze w piątek 19 lutego minister zdrowia Adam Niedzielski ma wydać rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych. Oprócz tego, że minister wyda rozporządzenie, to jest jeszcze apel do państwa, aby do tego rozporządzenia się jeszcze zastosować. Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem – tłumaczył.

Noszenie przyłbic będzie zakazane?

Adam Niedzielski w rozmowie z Wirtualną Polską zaprzeczył słowom głównego doradcy premiera ds. COVID-19 i przekazał, że w piątek 19 lutego żadne rozporządzenie w zakresie noszenia maseczek nie zostanie wydane. Minister zdrowia nie wykluczył jednak wprowadzenia zmian w obowiązku zakrywania nosa oraz ust a nowe regulacje mogą się pojawić już w przyszłym tygodniu.

– Zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone, jeśli chodzi o standard ich noszenia, bo mamy wskazane pewne zamienniki w postaci np. szalików i trzeba będzie z tego zrezygnować – tłumaczył. Zdaniem Adama Niedzielskiego problem dotyczy szczególnie przyłbic, które nie „zapewniają takiego poziomu bezpieczeństwa, jak najprostsza maseczka”. – Nie chodzi o to, aby generować problemy z dostępnością maseczek. Wielkim krokiem do przodu byłoby zastąpienie zwykłymi maseczkami tej skali noszenia przyłbic i zasłaniania się szalikiem – stwierdził szef resortu zdrowia.

