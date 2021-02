NA ŻYWO: Konferencja ministra zdrowia, szefa KPRM i rzecznika rządu. Tematem sytuacja epidemiczna

Zgodnie z planem, piątkowa konferencja prasowa powinna rozpocząć się punktualnie o godzinie 15:00. Zapowiedziano obecność ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka oraz rzecznika rządu Piotra Muellera. Jak czytamy w opublikowanym na Twitterze komunikacie, wystąpienie ma dotyczyć „aktualnej sytuacji epidemicznej oraz realizacji programu szczepień”.

Jednocześnie zapewniono, że nie powinniśmy już w tym tygodniu spodziewać się zmian w epidemicznych restrykcjach. „Decyzje dotyczące obostrzeń będą podejmowane w przyszłym tygodniu, po analizie danych epidemicznych z kolejnych dni” – ogłosił Mueller w krótkim komunikacie.

15:48 Wyższa liczba rezerwacji na weekend w branży turystycznej. Czy służby państwowe będą działać w nadzwyczajny sposób?



Adam Niedzielski: Oczywiście, że kontrole będą kontynuowane. Nie było problemem zachowanie reżimu sanitarnego w hotelach. Na blisko 3 tys. kontroli tylko 3 wykazały jakieś nieprawidłowości.



Problemem jest dyscyplina społeczna. Tutaj konieczna jest ciągła kontrola ze strony policji, ale i straży miejskiej. Policja aktywnie w Zakopanem interweniowała, raczej nie było widać tam straży miejskiej.



Przede wszystkim jest to kwestia naszej odpowiedzialności. Rozumiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni rocznym okresem walki z pandemią, ale jednak realizacja szczepień i zdrowie naszych bliskich powinny być wystarczającymi wyznacznikami standardu naszych zachowań.



Mam nadzieję, że poprzedni weekend to był niechlubny wyjątek. 15:45 Adam Niedzielski: W zespole prowadzącym negocjacje ws. szczepionek był oczywiście Polak. Negocjacje są jednak prowadzone w imieniu całej Unii. Z naszego punktu widzenia liczba szczepionek jest za mała. Być może na początku nasza wydolność nie mogła być większa, ale w tym momencie brak szczepionek jest irytujący i doskwiera, ponieważ nie możemy wykorzystać w pełni naszych możliwości. 15:43 Adam Niedzielski: Będziemy rekomendowali pewien standard używania maseczek, ale to nie będą przepisy jednoznacznie definiujące wyłączny standard.



Będziemy wycofywali się z zapisów dopuszczających zastępowanie maseczek przyłbicami bądź chustami naciągniętymi na twarz. 15:41 Adam Niedzielski: W badaniach przesiewowych nauczycieli średni poziom zakażeń wynosił 2 proc. To wynik podawany w skali ogólnopolskiej. Sytuacja w poszczególnych województwach jest zróżnicowana i odzwierciedla ogólne wskaźniki epidemiczne. Najgorsza jest w województwie warmińsko-mazurskim. Drugie jest województwo pomorskie, a trzecie kujawsko-pomorskie. Ten region jest w tej chwili najsilniej dotknięty nowymi zakażeniami. Stosunkowo mniej dotknięte są regiony na południu kraju. 15:39 Michał Dworczyk: Dla seniorów 70+ zostaną uruchomione kolejne terminy zapisów w II kwartale, jak tylko otrzymamy od producentów wiążące informacje na temat dostaw. Interweniujemy bezpośrednio u producentów oraz przez Komisję Europejską.



Mamy 600 tys. osób, które zgłosiły się jako osoby, które chcą przyjąć szczepionkę. Mamy w systemie do nich kontakt i one automatycznie zostaną wpisane na pierwsze terminy kwietniowe, jak tylko zostaną one uruchomione. 15:37 Status osoby zaszczepionej



Adam Niedzielski: mamy już przyjęte rozwiązania. W rozporządzeniu wpisano wyjątki od kwarantanny. Osoby zaszczepione efektywnie (po drugiej dawce i po tygodniu od jej otrzymania) nie są również wliczane w cały czas obowiązujące limity spotkań. 15:36 Michał Dworczyk: Mamy zakontraktowane szczepionki firmy Johnson & Johnson. Producent mówi, że w kwietniu bądź w maju te szczepionki powinny zacząć trafiać do krajów UE, w tym do Polski. W tej chwili nie mamy jeszcze tych rekomendacji. 15:35 Czas na pytania dziennikarzy. Pierwsze dotyczy zasłaniania twarzy



Adam Niedzielski: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o zamienniki maseczek: przyłbice, szaliki, chusty - patrząc na to, co się dzieje z pandemią - będziemy chcieli wycofać możliwość zastepowania maseczek takimi surogatami, które nie stanowią tak skutecznego zabezpieczenia. Przyłbice - nie, chusty - nie, maseczki - tak. 15:33 - Polska jest jednym z krajów, które mają jeden z najlepszych wyników oszczędności szczepionek. Mamy zmarnowane 4125 zniszczonych szczepionek, co jest jednym z rekordów świata. Najlepszy kraj to Kanada, która w jednym ze swoich stanów miała 0,30 procenta, my mamy ten wynik lepszy dwukrotnie - oświadczył szef Agencji Rezerw Materiałowych. 15:32 - W porozumieniu z naszymi dystrybutorami przesunęliśmy dostawę z poniedziałku rano. W tej chwili 6 tys., ponad dostaw realizujemy we wtorek i środę do południa. Chciałbym podkreślić, że priorytetem są dla nas drugie dawki i wszyscy oczekujący ba drugie szczepienie, na pewno zostaną obsłużeni - zapewniał Kuczmierowski. 15:28 Głos zabrał prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Michał Kuczmierowski. - Po trzech tygodniach szczepienia drugimi dawkami rozpoczął się kryzys dostaw szczepionek do Polski. Wiele krajów albo zawieszało szczepienia populacyjne pierwszymi dawkami, albo jak Wielka Brytania - przeciągało szczepienie drugą dawką, np. o miesiąc. My kontynuowaliśmy zaplanowany program, musieliśmy podjąć trudną decyzję o wstrzymaniu szczepienia grupy zero, ale mieliśmy zagwarantowane drugie dawki dla wszystkich szczepionych - mówił. 15:27 - Musimy podjąć zdecydowane kroki dotyczące przestrzegania dyscypliny społecznej. Chcę powiedzieć wyraźnie, że trend się zmienia. Wchodzimy znowu w sytuację kryzysową. Od nas zależy, gdzie znajdzie się szczyt trzeciej fali pandemii, czy przebije poziomy obserwowane w listopadzie ubiegłego roku - mówił minister Niedzielski. 15:26 - Ten wzrost zjawiska pandemicznego trzeba uzasadniać dwoma elementami: po pierwsze, mutacją brytyjską koronawirusa oraz mutacją południowoafrykańską. Mamy pierwszy zidentyfikowany przypadek przez Uniwersytet Białostocki. Są to elementy, które będą działały na przyspieszenie procesów pandemicznych.



- Drugim elementem jest ogólne zmniejszenie dyscypliny społecznej, dotyczącej dystansu, noszenia maseczek i dezynfekcji. Wszyscy obserwowaliśmy obrazki z Zakopanego - dodawał. 15:23 - Trzeba sobie powiedzieć, że mamy pewnego rodzaju większą tolerancję na liczbę dzienną zakażeń. Sam jej wzrost, jeśli nie towarzyszy mu wzrost hospitalizacji i zgonów, nie jest powodem do drastycznych decyzji. Niestety, już hospitalizacje zaczęły rosnąć - mówił minister Niedzielski. 15:20 - Liczba nowych zakażeń świadczy o tym, że trzecia fala pandemii jest już w Polsce - oznajmia Adam Niedzielski.



Jak zauważa minister zdrowia, w ostatnich tygodniach mało obłożenie łóżek szpitalnych (tzw. łóżek covidowych). Jeszcze w poprzednim tygodniu obłożenie zmalało o 622 łóżka, a w tym tygodniu - wzrosło o 226 łóżek. - To sytuacja niespotykana od czasu spadku liczby zakażeń - podkreśla. 15:16 Głos zabiera minister zdrowia Adam Niedzielski: - Trzecia fala pandemii już jest w Polsce. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to nie jest pytanie z kategorii: czy ona jest, czy się pojawi. Tylko jakie rozmiary osiągnie w najbliższej przyszłości. 15:14 Szef KPRM Michał Dworczyk wyliczył terminy, które są ważne dla różnych grup w Polsce:



- Do 7 marca zakończyć ma się szczepienie nauczycieli.

- Od 7 marca ruszy szczepienie uzupełniające dla kadry medycznej.

- Od 15 marca rozpocznie się szczepienie grupy 1b (osoby przewlekle chore).

- 22 marca ruszy szczepienie służb (grupa 1c) i uruchomienie zapisów dla osób w wieku 60-65 lat. 15:10 - Różnica pomiędzy pierwszymi deklaracjami producentów a stanem obecnym to 6 mln szczepionek. Niestety ten proces trwa - mówi Michał Dworczyk. 15:07 - W wielu krajach wstrzymano podawanie pierwszej dawki szczepionek, ponieważ organizatorzy szczepień byli zmuszeni skupić się na szczepieniu drugą dawką - mówił Michał Dworczyk. 15:06 - Niepożądanych odczynów szczepień jest tylko nieco ponad 2300 - mówił Dworczyk. Tylko 0,7 proc. z tych przypadków miało ciężki charakter. 15:05 - Wprawdzie krytykowani, ale przyjęliśmy założenia, że konserwatywnie podchodzimy do liczby szczepionek trafiających do Polski. Kiedy ograniczano dostawy, my mogliśmy w miarę płynnie prowadzić proces szczepień - dodawał. 15:04 - Na tle innych krajów europejskich od kilku dni Polska zajmuje 1. miejsce jeżeli chodzi o liczbę dawek na sto osób w populacji - dodawał szef KPRM, mówiąc o programie szczepień. 15:03 Dworczyk: Trzymamy się scenariusza, którym jest 3 miliony szczepień w pierwszym kwartale. 15:03 Minister Mateusz Dworczyk przekazał, że w Polsce do tej pory wykonano ponad 2,5 miliona szczepień. twitter.com

Minister chce zrobić porządek z maseczkami



Możliwe, że podczas konferencji poruszony zostanie też temat zamienników dla maseczek chirurgicznych. Minister Niedzielski przyznał niedawno, iż pora skończyć z przyzwoleniem na zamienniki, typu szalik czy chusta. Podkreślał również, że popularne przyłbice nie dają takiego bezpieczeństwa jak najprostsze nawet maseczki, dlatego zamierza „dać wyraźny sygnał” także w tej sprawie.

