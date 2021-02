Hotele tylko dla dorosłych i zamykanie galerii? WP ostrzega przed nadchodzącymi obostrzeniami

Jak czytamy w artykule WP, nowe obostrzenia miałyby dotknąć branż, które dopiero niedawno zostały na powrót otwarte. Mowa o zamknięciu stoków narciarskich, gdzie stwierdzono problemy z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz o ograniczeniach w funkcjonowaniu hoteli i pensjonatów. W walce z rozprzestrzenianiem koronawirusa miałoby pomóc wprowadzenie nowych zasad dla gości poniżej 18. roku życia. Celem miałoby być uniemożliwienie wykorzystywania sytuacji, w której uczniowie uczą się zdalnie i mogą bez problemu jechać z rodzicami na „drugie ferie”.

Ewentualne obostrzenia dopiero w przyszłym tygodniu

Jakiekolwiek decyzje co do przyszłych obostrzeń poznamy jednak dopiero w przyszłym tygodniu. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, który w piątek 19 lutego na konferencji prasowej podkreślał konieczność dbania o odpowiedni poziom „społecznej odpowiedzialności” i stosowanie się do podstawowych zasad: dystansu społecznego, zasłaniania twarzy oraz dezynfekcji rąk.

Co z galeriami handlowymi i szkołami?

Oprócz informacji podanych przez WP warto pamiętać też o doniesieniach RMF FM. Korespondenci radia dowiedzieli się, że nie jest wcale pewne, że rząd nie zamknie ponownie sklepów w galeriach handlowych. Niewykluczone także, że uczniowie klas 1-3 znów przejdą na zdalne nauczanie. Wszystko przez obawy wywołane nadejściem trzeciej fali koronawirusa. Minister Niedzielski stwierdził w piątek, że już teraz mamy do czynienia z trzecią falą. Kwestią wątpliwą miałyby być jedynie jej rozmiary.

