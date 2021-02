Michał Dworczyk ma koronawirusa. Szef KPRM otrzymał pozytywny wynik testu

W poniedziałek 22 lutego Michał Dworczyk poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Szef Kancelarii Premiera otrzymał pozytywny wynik testu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że w związku z chorobą będzie w najbliższym czasie pracował w trybie zdalnym. Jednocześnie Michał Dworczyk zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych.

Koronawirus. W Polsce coraz więcej mutacji brytyjskiej

W poniedziałek 22 lutego resort zdrowia poinformował o 3890 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły w ciągu ostatniej doby zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 1 642 658, a przypadków śmiertelnych – do 42 188. – Z dzisiejszych danych widzimy trend wzrostowy. To ponad 1,3 tys. przypadków więcej niż tydzień wcześniej. Jesteśmy w okresie III fali. Pytanie, jak wysoka będzie. Niestety coraz więcej osób trafia do szpitali – mówił Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24. Dopytywany, podkreślił, że poniedziałkowe dane nie są do końca reprezentatywne, ponieważ w weekendy wykonywanych jest mniej testów.

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że wykrywanych jest coraz więcej przypadków mutacji brytyjskiej. – Mutacja brytyjska jest o 30-35 proc. bardziej zaraźliwa, natomiast południowoafrykańska nawet o 50 proc. – wskazał. Jak mówił, wariant brytyjski wykrywany jest u około 10 proc. zakażonych osób.