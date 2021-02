NA ŻYWO: Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

15:23 Adam Niedzielski zachęcił także do stosowania aplikacji ProteGOSafe. 15:22 - Nadal podstawowym elementem pozwalającym nam się zabezpieczyć jest maseczka. Chcemy jednak zwrócić uwagę na stosowanie aplikacji i wietrzenie pomieszczeń - dodał minister. 15:20 - Przyłbice i chusty mogą być stosowane jedynie dodatkowo. Nie są dopuszczone jako element zastępujący maseczkę - zapowiedział dalej minister. 15:18 Osoby przekraczające granicę w Czechach i na Słowacji - będą poddane kwarantannie. Warunkiem przekroczenia granic będzie wykazanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Taki test ważny będzie przez dwie doby od momentu wykonania. 15:16 Nowe restrykcje od soboty - będą dotyczyły wyłącznie województwa warmińsko-mazurskiego. Nauka w klasach 1-3 szkół podstawowych wraca tam do zdalnego trybu. Galerie, kina, muzea i inne miejsca kultury, a także baseny, czy hotele będą zamknięte. 15:16 - Zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać krok wstecz - deklaruje minister. 15:14 - Aktualnie średnia w naszym kraju to 8 tys. zakażeń dobowych. Ponad 12 tys. nowych zakażeń z dzisiaj podnosi tę średnią - zaznacza. 15:12 Minister odnosi się także do sytuacji w szkołach. - Prowadząc badania wśród nauczycieli na Warmii i Mazurach, wskaźnik pozytywnych wyników na koronawirusa przekroczył 7 proc., gdzie w reszcie kraju to było ok. 2 proc - mówi. 15:10 - W ostatnich dniach sanepid prowadził badania na Warmii i Mazurach. Chodziło o zbadanie mutacji wirusa, która rozwija się w powiatach, gdzie zakażeń jest najwięcej. Tam mocno zaznacza się wariant brytyjski - tłumaczy. 15:08 Minister zaznacza, że województwa północne dotkliwiej odczuwają skutki zwiększonej liczby zakażeń. Z kolei woj. dolnośląskie czy łódzkie dotknięte są najmniej. - Najgorzej jest w woj. warmińsko-mazurskim. Mamy tam już 45 zakażeń na 100 tys. mieszkańców i ten przyrost jest coraz większy - dodaje. 15:07 - W tej chwili koncentrujemy się na mutacji brytyjskiej, ale kolejne mutacje także będą sią pojawiały. Tu też jest niebezpieczny trend, bo tej mutacji brytyjskiej zauważamy coraz więcej wśród zakażonych - mówi minister. Udział tej mutacji przekracza 10 proc. 15:05 - Coraz więcej łóżek covidowych jest zajętych - podkreślił. Jak mówi, jest kilka wskaźników, które sugerują, że sytuacja się pogarsza. 15:04 - Trzecia fala się rozpędza - takimi słowami rozpoczął minister. - Dynamika liczba zakażeń rośnie - dodał. 15:03 Rozpoczęła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 14:55 Wśród tematów, jakie mają zostać poruszone na konferencji ma się także znaleźć kwestia zasłaniania nosa i ust. W tym aspekcie rząd również szykuje zmiany. 14:50 Nowe zasady zostały opracowane podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - informował jeszcze w poniedziałek szef rządu. 14:45 Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zaplanowana jest na godzinę 15:00. 14:40 Nieoficjalne doniesienia wskazują, że można spodziewać się regionalizacji obostrzeń:



Dziś nowe obostrzenia. Jedno województwo czekają większe rygory. Co z hotelami i stokami?

Dyskusja na temat zmian w obostrzeniach trwa od kilku dni. Jak we wtorek podawał nieoficjalnie RMF24, rząd rozważa regionalizację restrykcji. Przemawia za tym nie tylko fakt, że w Polsce odnotowywany jest coraz wyższy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem, ale także prognozy, które zakładają, że tendencja ta ma się utrzymywać. Zgodnie z informacjami stacji, dobowe liczby zakażeń mają już w przyszłym tygodniu sięgać 15 tys. przypadków. Nie byłoby to duże zaskoczenie, gdyż środowe dane pokazały już znaczny wzrost – 12 146 nowych przypadków koronawirusa i 372 ofiary śmiertelne.

Z nieoficjalnych informacji „Wprost” wynika, że na razie nie należy spodziewać się cofnięcia decyzji z połowy lutego o odmrożeniu części branż. Oznacza to, że prawdopodobnie otwarte pozostaną stoki i hotele, choć nie ma w tej sprawie jednomyślności w rządzie.

Regionalizacja obostrzeń

Zapowiadana regionalizacja obostrzeń może z kolei dotyczyć jednego województwa. Nie ma jasności, czy rząd weźmie pod uwagę liczby zakażeń w danych regionach, czy uwzględnione zostaną dane w stosunku do gęstości zaludnienia.

Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia, najgorsze dane mamy w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie wykrywane są średnio 42 przypadki koronawirusa na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia dla kraju to około 19 przypadków. Nie ma także pewności, czy „zamrożony” zostanie cały region, czy może poszczególne powiaty, w których występuje najgorsza sytuacja. Kolejną niepokojącą tendencją jest coraz większy udział w zakażeniach brytyjskiego wariantu koronawirusa.

