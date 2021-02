Niedzielski ogłosił decyzję ws. przyłbic i maseczek. Zmiany będą obowiązywać od soboty

W środę 24 lutego, na konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ogłoszono nowe obostrzenia. W trakcie konferencji potwierdzono poprzednie informacje o zmianie rozporządzenia dotyczącego obowiązku zasłaniana nosa i ust.

Zakaz używania przyłbic i kominów zamiast maseczek

Od najbliższej soboty 27 lutego do obowiązkowego zasłaniania ust i nosa nie będzie można już używać przyłbic i elementów odzieży, takich jak na przykład chusty, szaliki, czy popularne kominy. Jedyną dozwoloną metodą zasłaniania ust i nosa pozostaną maseczki.

– Do tej pory mieliśmy możliwość stosować zamienniki do maseczek. Teraz chcemy zrezygnować z ich korzystania – ogłosił Adam Niedzielski. – Od 27 lutego wprowadzamy obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic – dodał.

Czym należy zasłaniać usta i nos?

Jeśli chodzi o rodzaj maseczki, której należy używać do zasłaniania ust i nosa, to rząd nie zdecydował o obowiązku wykorzystywania konkretnego typu maseczek. To oznacza, że wciąż dozwolone są popularne maseczki bawełniane, czy maseczki szyte własnoręcznie w domu.

Minister zdrowia podkreślił, że oczywiście przyłbice wciąż można stosować, ale równocześnie z maseczką, czyli jako dodatkowy element zabezpieczający zwłaszcza oczy. – Przyłbice mogą zostać wykorzystywane dodatkowo, do masek. Bo one zabezpieczają górną część twarzy. Ale nie mogą one zastępować maseczek, to dodatkowy element – podkreślił minister.

