Lockdown w woj. warmińsko-mazurskim. Setki gości musieli opuścić hotel w Mikołajkach

Od soboty w woj. warmińsko-mazurskim z powodu dużej liczby osób zakażonych koronawirusem obowiązują zaostrzone zasady sanitarne. Zabraniają one m.in. pobytów w hotelach, działalności z bezpośrednim udziałem publiczności instytucjom kultury, zamknięte są galerie handlowe.

– Powiatowa stacja sanitarno-epidemilogiczna w Mrągowie rozpoczęła kontrolę w największym hotelu w Mikołajkach – poinformował PAP burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski. – Ten hotel co tydzień ma kontrole sanepidu, więc może to jest rutynowa kontrola. Przebiega spokojnie – dodał.

W kontrolowanym hotelu, największym w Mikołajkach, sanepid zastał grupę gości. Niektórzy z rozmówców PAP mówili, że mogło ich być około tysiąca.

– W ustaleniach poczynionych między dyrekcją hotelu, a przedstawicielami sanepidu ustalono, że goście, którzy są już nieuprawnieni do przebywania w hotelu, dzisiaj wyjadą. W hotelu będą mogli pozostać ci, którym rozporządzenie na to pozwala – powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

Ludzie przebywający w pokojach mogą w nich być do zakończenia doby hotelowej.

– Paranoja sytuacji, w której jesteśmy, polega na tym, że hotele zostały zamknięte w środku pobytów weekendowych. Prosiłem wojewodę, by wprowadzono ten zakaz w niedzielę, by hotele zdążyły wydać przygotowane jedzenie, by goście spokojnie dokończyli pobyty hotelowe. Ale tak się nie stało, a nikt nie udzielił mi odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest, jak jest – twierdzi Jakubowski.

Mieszkańcy otrzymują SMS-y od RCB

Mieszkańcy regionu otrzymują w sobotę SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które informują o nowych zasadach sanitarnych i zachęcają do instalowania aplikacji STOP COVID. W SMS-ach podany jest link umożliwiający szybkie zainstalowanie tej aplikacji.

Z informacji udostępnionych w sobotę przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano w sobotę 943 kolejne zakażenia koronawirusem. Zmarło 11 osób, z których 3 przed zakażeniem COVID-19 nie miały innych chorób. Na nieco ponad 2,5 tys. wykonanych wymazów prawie tysiąc okazało się pozytywnych.

Dokładnie w połowie powiatów regionu odnotowano bardzo wysokie wskaźniki zakażenia, są to powiaty: Olsztyn i olsztyński, bartoszycki, lidzbarski, szczycieński, nidzicki, gołdapski i kętrzyński. Zaledwie przed kilkoma dniami zła sytuacja była tylko w Olsztynie i okolicach, powiecie nidzickim i bartoszyckim.

