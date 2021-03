Najnowsze dane MZ o koronawirusie. Niemal 4800 nowych zakażeń

Zgodnie z najnowszymi danymi MZ, minionej doby w Polsce wykryto 4 786 zakażeń koronawirusem. Zmarły z kolei 24 osoby – sześć osób zmarło z powodu COVID-19, a 18 w wyniku chorób współistniejących.

Wykryte przypadki zakażeń pochodzą z województw:

mazowieckiego (1051)

pomorskiego (643)

śląskiego (373)

dolnośląskiego (352)

kujawsko-pomorskiego (336)

podkarpackiego (335)

małopolskiego (282)

wielkopolskiego (202)

warmińsko-mazurskiego (197)

łódzkiego (186)

świętokrzyskiego (180)

zachodniopomorskiego (139)

lubuskiego (117)

podlaskiego (104)

lubelskiego (97)

opolskiego (84)

108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – informuje MZ. Łącznie, od początku pandemii w naszym kraju wykryto 1 711 772 przypadki zakażenia, z czego 43 793 osoby zmarły, a 1 430 861 osób wyzdrowiało.

Duży udział wariantu brytyjskiego

Jak wcześniej na antenie Radia Plus informował minister zdrowia Adam Niedzielski, poniedziałkowe dane pokazują wzrost względem danych sprzed tygodnia. – To 900 przypadków więcej niż tydzień temu. To także wzrost o 20-25 proc. – alarmował.

Jak dodał, obserwowane wzrosty będą prawdopodobnie się utrzymywać. Pytany, za jaką część zakażeń odpowiada brytyjski wariant patogenu, minister nie miał dobrych informacji. – Bardzo źle to wygląda. Np. na Pomorzu 77 proc. to udział brytyjskiego wariantu koronawirusa. Wiemy więc, że to ta mutacja ma wpływ na trzecią falę – dodał. W pozostałych częściach Polski trwają badania, które mają wskazać całościowy udział brytyjskiego wariantu wirusa.

Tak złych danych w niedzielę nie było od listopada

Przypomnimy, że dane, jakie odnotowano w niedzielę 28 lutego to najgorsze niedzielne dane od listopada ubiegłego roku. Wczoraj wykryto bowiem 10 099 zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 29 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 85 osób.

