Ponad 15 tys. nowych przypadków koronawirusa. Ponad 300 ofiar śmiertelnych

W środę 3 marca rano na antenie Polskiego Radia wiceminister Waldemar Kraska przekazał, że w ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 15 698 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak sam podkreślał, to prawie dwukrotnie więcej niż w dniu poprzednim i o około 3,5 tysiąca więcej w stosunku tydzień do tygodnia. Ogłosił też, że 309 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa i chorób współistniejących.

Kraska: Niepokoi, że coraz więcej osób trafia do szpitali

– Niestety nie mam dobrych informacji. Te dzisiejsze wyniki nie tylko wskazują, że trzecia fala jest faktem, ale też widzimy, że nabiera impetu – mówił Kraska. – Pandemia nie odpuszcza i powinniśmy podejść do sytuacji z wielką powagą – podkreślał. – Tym obostrzeniom, o których już chyba zapomnieliśmy, powinniśmy się teraz bardzo uważnie przyjrzeć i podejść do tej sytuacji z wielką powagą. Także bardzo niepokojącym jest faktem, że coraz więcej osób trafia do polskich szpitali. W tej chwili mamy zajętych 15,5 tys. łóżek tzw. covidowych. Także więcej osób trafia pod respiratory, to już 1500 zajętych maszyn – podawał wiceminister.

