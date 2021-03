Trzecia fala koronawirusa się rozpędza. Co z powrotem uczniów do szkół i chińską szczepionką?

Niedzielski: Trzecia fala się rozpędza, mamy stałą tendencję wzrostową

W środę 3 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15,7 tys. nowych przypadkach koronawirusa. Tydzień temu w środę potwierdzonych zakażeń było 12 146, a dwa tygodnie temu potwierdzono 8 694 nowe zakażenia – Od wielu dni mamy do czynienia permanentnie z taką sytuacją, że ta liczba zakażeń z tygodnia na tydzień zwiększa się w takiej skali 2-3 tys., a teraz widzimy że nawet więcej – mówił Adam Niedzielski w trakcie konferencji prasowej w Gdańsku.



– Trzecia fala się rozpędza, mamy stałą tendencję wzrostową, dynamika absolutnie nie słabnie, mamy powielenie o ponad 1/3 przypadków z tygodnia na tydzień i co więcej to wszystko już zaczyna oddziaływać na infrastrukturę szpitalną. W ciągu ostatniego tygodnia obłożenie łóżek covidowych zwiększyło się o ponad 2 tys. – dodał minister zdrowia.

Adam Niedzielski podkreślił, że w związku z tym konieczne będzie uruchomienie szpitali tymczasowych w dziewięciu województwach.

Niedzielski: Na tę chwilę nie rekomenduję chińskiej szczepionki



– Nie znam żadnych wyników badań, które dopuszczałyby do obrotu chińską szczepionkę przeciw koronawirusowi, więc na tę chwilę nie rekomenduję jej stosowania – powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższą wartością, a obecnie jest ono gwarantowane m.in. przez system oceny europejskiej, którego zwieńczeniem jest działalność Europejskiej Agencji ds. Leków. Tymczasem, jak podkreślił, w przypadku szczepionki z Chin nie rozpoczęła się nawet żadna procedura współpracy.

Co z powrotem uczniów do szkół?



Minister zdrowia poinformował, że jeśli by się udało dokończyć akcję szczepień nauczycieli i wzrost zachorowań na COVID-19 się zmniejszy, to decyzje o przywracaniu stacjonarnej edukacji będą podejmowane po świętach wielkanocnych. – Bardzo bym chciał, żeby już ten okres absencji od tej nauki stacjonarnej, czyli nauki w trybie zdalnym, powoli się kończył, bo to ma też swoje konsekwencje – zaznaczył.



Rząd przekaże maseczki

– W związku z pogarszającymi się wynikami dotyczącymi nowych zachorowań, hospitalizacji, w związku z wydanymi też ostatnio zaleceniami dotyczącymi konieczności noszenia masek, zdecydowaliśmy z Mateuszem Morawieckim o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego obywatelom na razie najbardziej dotkniętych regionów maseczek – przekazał szef resortu zdrowia. Do województwa pomorskiego zostanie przekazanych 10 mln maseczek, a do warmińsko-mazurskiego, 5 mln.



