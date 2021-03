Spore zmiany w systemie szczepień. Dworczyk przekazał szczegóły

Michał Dworczyk przekazał podczas konferencji prasowej, że czas pomiędzy podawaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 zostanie wydłużony. – To wszystko jest zgodne z zaleceniami producenta. Druga dawka szczepionki AstraZeneca podawana będzie po 12 tygodniach, a w przypadku Pfizera będą to 42 dni (do tej pory było to 21 dni) – przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień. Polityk zaznaczył, że „wyniki badań wskazują, że tego rodzaju działanie można przeprowadzić bez żadnej szkody, uszczerbku na skuteczności działania szczepionek, a dzięki temu będzie przyspieszyć liczbę prowadzonych szczepień”.

Szczepienia na koronawirusa dla tych, którzy chorowali już na COVID-19

Szef KPRM poinformował również, że osoby, które chorowały już na COVID-19 otrzymają szczepionkę po 6 miesiącach od przejścia choroby i będą to szczepienia jednodawkowe. – Takich osób jest około 1,5 miliona. Jest to rekomendacja Rady Medycznej, wynikająca z aktualnego stanu badań nad wirusem i szczepionkami – zapewnił.

Szczepienia na koronawirusa – nowy harmonogram

Michał Dworczyk poinformował, że:

do 7 marca zaszczepionych zostanie ponad 90 proc. nauczycieli – szkół podstawowych, średnich i wykładowców



