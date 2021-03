Co z obostrzeniami w Polsce? Adam Niedzielski przedstawił decyzję rządu

– Liczba nowych zakażeń rośnie o jedną trzecią z tygodnia na tydzień. I to doprowadziło do sytuacji, kiedy średnia przekroczyła 11 tys. 600, czyli o 33 proc. wzrosła względem poprzedniego tygodnia. Tendencja ma niestety charakter trwały, co widać w innych wskaźnikach – mówił Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej. – Z tygodnia na tydzień liczba osób kierowanych na testy rośnie. W zeszłym tygodniu było ich 96 tys., a w tym tygodniu 120 tys., czyli o ponad 30 tys. więcej. To przekłada się na obciążenie szpitali i obłożenie łóżek – dodał minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. W których województwach jest najgorsza sytuacja?

Szef resortu zdrowia przekazał, że obecnie województwem najbardziej dotkniętym pandemią jest warmińsko-mazurskie. Bardzo duża zachorowalność na COVID-19 jest również w województwach: pomorskim, mazowieckim, lubuskim oraz kujawsko-pomorskim i podkarpackim. W tych województwach średnia zakażeń na 100 tys. mieszkańców jest większa niż 30. Za wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa w tych regionach odpowiedzialny jest głównie udział mutacji brytyjskiej oraz niestosowanie się do obostrzeń przez obywateli.

Koronawirus w Polsce – co z obostrzeniami?

W większości kraju dotychczas obowiązujące obostrzenia zostaną przedłużone do 28 marca. Wyjątkiem są województwa warmińsko-mazurskie oraz pomorskie.

W województwie warmińsko-mazurskim obostrzenia zostaną przedłużone do 20 marca z jednym wyjątkiem – zamiast nauki zdalnej uczniów klas I-III zostanie wprowadzone nauczanie hybrydowe.

W przypadku województwa pomorskiego zostaną zastosowane dokładnie te same obostrzenia, które obowiązują na Warmii i Mazurach. – Wycofujemy luzowania: zamknięte będą hotele, ograniczamy działalność galerii handlowych, kin, teatrów, galerii sztuki, basenów, saun i innych obiektów sportowych. Nauka uczniów z klas I-III będzie odbywała się w trybie hybrydowym– powiedział Adam Niedzielski. Te regulacje będą obowiązywać od 13 do 20 marca.

Minister zdrowia poinformował, że nowe decyzje rządu w sprawie ewentualnych dodatkowych obostrzeń w województwach będą przekazywane co tydzień.

