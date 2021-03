Wiceminister zdrowia podał nowe dane o koronawirusie: 14 857 zakażeń, 245 zgonów

– Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to dzisiejszy wynik jest większy niż w ubiegłą sobotę o prawie 2,5 tys. Czyli widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się – z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną liczbę nowych przypadków, ale także liczbę zajętych łóżek szpitalnych – podkreślił Waldemar Kraska.

Pytany na antenie Radia Zet o szczegółowe dane zaznaczył, że niepokoi go również wzrost liczby zajętych respiratorów.

Dane o koronawirusie z piątku 5 marca

W piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 829 nowych zakażeniach. Zmarły z kolei 263 osoby. Na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie ostrzejszych restrykcji. Dodatkowymi obostrzeniami objęte pozostaje województwo warmińsko-mazurskie, do listy dołączyło także województwo pomorskie.

Mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego po wprowadzeniu ostatnich restrykcji de facto wrócili do sytuacji sprzed odmrożenia gospodarki. Takie same obostrzenia będą obowiązywały w woj. pomorskim:

uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych wrócili do nauczania hybrydowego

centra handlowe zostały zamknięte

hotele zostały zamknięte

kina, teatry, muzea oraz inne placówki kulturalne są zamknięte

korty tenisowe oraz baseny zostały zamknięte

Czytaj też:

Nowy lek na COVID-19 dopuszczony w Europie. Eksperci mówią o ryzyku